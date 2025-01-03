改名冀助區別傳統銀行數碼服務

金融管理局於去年10月發布總結諮詢文件，正式將「虛擬銀行（Virtual Bank）」改名為「數字銀行（Digital Bank）」，普遍意見認為，新名稱與業界趨勢以及業務性質相近的銀行接軌。

當中有意見指，舊稱的「虛擬」令人有一種並非從事真實金融活動或涉及高風險業務活動的印象；有小部分意見認為，「數碼」一詞在香港更被廣泛接受，「數字」一詞可能會被誤解為數值意思。考慮所收到意見後，金管局認為，「數字銀行」的名稱合適，與現時業界趨勢及政府政策數字化用語接軌，可與傳統銀行現有的數碼銀行服務有所區別。

開分行須證明有需要 另外，金管局同月發出《數字銀行的認可》指引修訂本，當中提及，數字銀行可開設符合《銀行業條例》所述的本地分行，可設立本地辦事處。金管局副總裁阮國恒強調，新修訂並非讓數字銀行變成傳統銀行任意開設實體分行，事前必須向當局證明業務有實體接觸的需求；相信因成本問題，數字銀行不會大規模發展實體業務，目前已有計劃開設分行的銀行初部接觸局方。

另外，舊指引中「虛擬銀行主要透過互聯網提供零售銀行服務的銀行」，新指引則刪去「零售」二字，變相當局放寬數字銀行的零售銀行服務，擴大業務範圍。

阮國恒直言，數字銀行主要目的透過科技創新達至普惠金融，零售銀行服務亦包括中小型企業；隨着業務不斷發展，當局不希望因字眼問題而規範數字銀行的發展，所以決定進行修改。