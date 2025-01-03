港數字銀行望全年轉盈
金管准設實體分行 不局限做零售業務
數字銀行（前稱虛擬銀行）獲香港金融管理局發牌踏入5個年頭，雖然高息環境利好傳統銀行收入，但仍處於「播種期」的8間數字銀行未能受惠，預期2024年度仍未能止蝕獲利。另外，當局早前修訂監管指引，數字銀行可開設實體分行，並擴大數字銀行的業務範圍，不再限於零售業務，相信有助今年扭虧為盈。
金管局表示，截至2023年底，香港數字銀行合共擁有220萬名存款客戶；以存款客戶總數計，數字銀行在香港所有零售銀行的整體市佔率中顯著增長至8.8%，反映在吸取客戶方面表現理想；但仍有待將動力轉化為較高的營業額。按客戶存款、貸款與墊款及總資產計，數字銀行的市佔率僅約為0.3%，仍處於較低水平。
截至2024年6月底，本地8間數字銀行尚未擺脫虧損，雖有個別銀行宣稱取得單月盈利，但未有銀行實現整個財年賺錢。綜合各銀行去年上半年財報，各行半年累計虧損12.9億元，按年收窄9.59%，主要受信貸減值拖累。其中，由渣打集團(02888)牽頭的Mox Bank去年首6個月信貸減值按年飆72.79%至2.57億元，冠絕全港，也令虧損按年擴大38.08%至4.38億元。Mox行政總裁胡博思稱，已利用更多數據修訂信貸審批模型，去年來信貸減值每月下降，料「最壞情況已過」，有信心很快達致收支平衡。
ZA冀最快全年賺錢
眾安在綫(06060)旗下ZA Bank（眾安銀行）去年上半年虧損收窄45.35%，至1.09億元，虧損為各行最少；淨利息及服務費收入按年分別上升84.39%及37.66%。該行行政總裁姚文松較早前宣布，於去年7月份首次實現單月盈利，足以印證香港數字銀行業務模式的強大和可持續性，稱有信心該行是首家達成轉虧為盈的數字銀行。
另外，該行去年11月宣布加入幣圈戰團，推出加密貨幣買賣服務，與持牌虛擬資產交易所HashKey合作，向零售客戶提供以港元及美元直接買賣比特幣及以太幣服務，為亞洲首例。
WeLab 6個月貸款飆1.6倍
匯立銀行（WeLab Bank）於去年6月初完成架構重組，將姊妹公司、網貸平台WeLend併入旗下，去年上半年淨利息及服務費收入分別飆升2.16倍及3.5倍，至7,231.4萬元及1,150.9萬元，增幅為各行之最；半年虧損減22.57%至1.25億元。
WeLab Bank去年上半年貸款增長一枝獨秀，飆1.62倍至50.88億元，惟金額仍低於首兩位的Mox Bank及ZA Bank，兩行去年上半年客戶貸款分別為59.94億元及54.67億元。該行行政總裁李家達稱，有信心今年能實現盈利，料未來4年因重組而產生額外8億元淨利潤。
中銀香港(02388)有份投資的理慧銀行（Livi Bank）持續削減成本，去年上半年虧損大幅減少59.57%至1.24億元。該行由去年9月26日起，暫停提供該行主打的先買後付（PayLater）及萬事達卡扣帳卡（livi Debit Mastercard）服務，客戶仍可用銀聯二維碼進行交易。該行發言人稱，會繼續服務個人客戶，同時將加快中小企業務發展，繼續提升和拓展貸款服務，以創新產品和服務推動普及金融。
沉寂多年的螞蟻銀行（香港）靠同系電子支付平台AlipayHK發力，去年上半年存款飆2.89倍至24.68億元，惟虧損擴90.94%至1.18億元。天星銀行及富融銀行分別虧損1.31億元及1.27億元。
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