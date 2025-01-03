港數字銀行望全年轉盈

ZA Bank去年上半年虧損收窄至1.09億元，虧損為各數字銀行中最少。

金管准設實體分行 不局限做零售業務 數字銀行（前稱虛擬銀行）獲香港金融管理局發牌踏入5個年頭，雖然高息環境利好傳統銀行收入，但仍處於「播種期」的8間數字銀行未能受惠，預期2024年度仍未能止蝕獲利。另外，當局早前修訂監管指引，數字銀行可開設實體分行，並擴大數字銀行的業務範圍，不再限於零售業務，相信有助今年扭虧為盈。

金管局表示，截至2023年底，香港數字銀行合共擁有220萬名存款客戶；以存款客戶總數計，數字銀行在香港所有零售銀行的整體市佔率中顯著增長至8.8%，反映在吸取客戶方面表現理想；但仍有待將動力轉化為較高的營業額。按客戶存款、貸款與墊款及總資產計，數字銀行的市佔率僅約為0.3%，仍處於較低水平。

另外，該行去年11月宣布加入幣圈戰團，推出加密貨幣買賣服務，與持牌虛擬資產交易所HashKey合作，向零售客戶提供以港元及美元直接買賣比特幣及以太幣服務，為亞洲首例。

WeLab 6個月貸款飆1.6倍 匯立銀行（WeLab Bank）於去年6月初完成架構重組，將姊妹公司、網貸平台WeLend併入旗下，去年上半年淨利息及服務費收入分別飆升2.16倍及3.5倍，至7,231.4萬元及1,150.9萬元，增幅為各行之最；半年虧損減22.57%至1.25億元。

WeLab Bank去年上半年貸款增長一枝獨秀，飆1.62倍至50.88億元，惟金額仍低於首兩位的Mox Bank及ZA Bank，兩行去年上半年客戶貸款分別為59.94億元及54.67億元。該行行政總裁李家達稱，有信心今年能實現盈利，料未來4年因重組而產生額外8億元淨利潤。

沉寂多年的螞蟻銀行（香港）靠同系電子支付平台AlipayHK發力，去年上半年存款飆2.89倍至24.68億元，惟虧損擴90.94%至1.18億元。天星銀行及富融銀行分別虧損1.31億元及1.27億元。

8間本地數字銀行背景資料