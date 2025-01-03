中海油番禺油田項目投產
中國海洋石油(00883)在本港附近海域的「增儲上產」工作頻有斬獲，繼上月初的惠州26-6油田後，昨日宣布番禺11-12油田、番禺10-1油田、番禺10-2油田的調整聯合開發項目已投產。
上述兩個項目從名字已知道位於南海東部，為中海油僅次於「老巢」渤海的第二大產區，2024年首3季油氣產量逾1.03億桶油當量，按年升2.87%，包括石油8,490萬桶，按年升3.78%。
其實番禺油田早在2003年開始運作，累計產油量超過3.8億桶，新投產項目是擴充性質，平均水深約100米，計劃投產開發井15口，主要由新建兩座井口平台組成，其中一台無人，搭載「颱風生產模式」和智能稠油處理系統，預計今年將實現日產量約1.36萬桶油當量的高峰產量，油品性質為中質和重質原油。另外，新建的井口平台有棧橋連接現役的番禺10-2平台，以便共享設施和設備，降低開發成本。
中海油管理層一直強調降低生產成本，於市場對今年油價展望保守尤為重要。倫敦布蘭特期油2025年首日靠穩，每桶高見75.22美元，升0.77%，但外媒綜合逾30名分析員及經濟師意見得出的布油今年平均價位預測僅74.33美元，比兩個月前做的同一調查略低，連續8次被調低。
市場估原油今年供過於求
大部分意見相信國際原油市場今年供過於求，摩根大通估計每日供應較需求多120萬桶，跟美國能源情報署（EIA）預測今年日產量破頂呼應。然而，亦有業界人士估計，特朗普重掌白宮後可能加強制裁伊朗，加上印度需求理想，中國製造業景氣數據近月有所改善，不排除供應會顯著收緊。
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