中海油番禺油田項目投產

其實番禺油田早在2003年開始運作，累計產油量超過3.8億桶，新投產項目是擴充性質，平均水深約100米，計劃投產開發井15口，主要由新建兩座井口平台組成，其中一台無人，搭載「颱風生產模式」和智能稠油處理系統，預計今年將實現日產量約1.36萬桶油當量的高峰產量，油品性質為中質和重質原油。另外，新建的井口平台有棧橋連接現役的番禺10-2平台，以便共享設施和設備，降低開發成本。