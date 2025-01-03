Apple內地產品減價促銷

2025年才剛開始，詎料美國最大智能手機品牌─蘋果公司（Apple Inc.）卻突然宣布，在內地的產品系列減價！之所以要趁大時大節減價促銷，可能與iPhone的銷情欠佳有關。投行瑞銀指，由於中國市場需求放緩和市場份額下降，Apple旗艦產品iPhone在12月的銷量可能會非常疲軟。

Apple中國官網昨公布名為「叱咤福利」的新年促銷活動，凡是1月4至7日，以符合條件的支付方式購買指定產品的用戶，最多可立即省800元（人民幣‧下同），每個產品類別限購兩件，換購新款iPhone另有折扣優惠。

是次促銷範圍涵蓋iPhone、Mac、iPad、Apple Watch、AirPods、Apple Pencil等產品，但公司強調，Apple Store零售店內可參與本次優惠活動的商品數量有限，售完即止。是次iPhone降價的產品主要集中在iPhone 14、iPhone 15，以及去年9月最新推出的iPhone 16系列。Max最多優惠500元，其他幾類產品的降幅基本在100至400元之間。

瑞銀削iPhone銷量預測 瑞銀將去年12月iPhone的銷量和收入預估分別從7,700萬部和697億美元下調至7,400萬部和672億美元，並將其12月止的季度的收入預估下調2%至1,208億美元，低於市場一致預期的1,249億美元，同時還把上月止的季度每股收益預估從2.31美元下調至2.25美元，而市場一致預期為2.36美元。