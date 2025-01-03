阿里雲零一萬物谷大模型

據了解，雙方深度策略合作的產業大模型聯合實驗室包含技術、業務、人才等板塊，雙方將結合兩個團隊的大模型研發實力，形成從下一代基座模型技術探索到產業落地大模型服務的組合，全面透過阿里雲百煉大模型平台的模型服務層面向市場。

此外，繼字節跳動（ByteDance）上月中旬正式發布豆包視覺理解模型，當時定價較行業平均低85%，每1,000個tokens為0.003元（人民幣‧下同）。阿里雲最新還擊指，視覺理解模型Qwen-VL-Plus價格直降81%，輸入價格由每1,000個tokens為0.008元降至0.0015元，聲稱創下「全網最低價格」；更高性能的Qwen-VL-Max減幅高達85%，價格從0.02元降至0.003元。阿里雲稱，按照最新價格，一元可以最多處理大約600張720P圖片，或者1,700張480P圖片。相比之下，使用字節跳動的豆包視覺理解模型，一元可處理284張720P圖片。

字節否認與努比亞產手機 另外，市傳字節跳動選擇努比亞合作開發AI手機，雙方已簽訂框架協議，將於今年首季披露具體方案，目標第二季進行樣機生產及測試，惟有內媒引述字節跳動指有關訊息不實，並沒有相關計劃。