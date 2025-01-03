吉汽本年銷量目標增25%至271萬輛

小米投資愛動健身持股15%

提到小米，消息指旗下小米科技最新投資「愛動健身」，持股約15%股權，暫時未知小米的具體投資額。「愛動健身」應用程式於2015年推出，是一款健身社交應用，提供課程預約服務。天眼查訊息顯示，小米持有「AIDONG SPORT」關聯公司樂淵網絡的15%股權，樂淵網絡成立於2013年11月，法定代表人為宋廣慧，註冊資本約807萬人民幣。