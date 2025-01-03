吉汽本年銷量目標增25%至271萬輛
吉利汽車(00175)將今年的銷量目標訂在271萬輛，意味着按年增長約25%。集團指出，去年集團銷量創歷史新高，而庫存數量亦處於歷史最低水平，故今年所訂的銷售目標屬於較務實和謹慎，有信心今年旗下新能源汽車業務實現銷售和盈利「雙突破」。此外，據報旗下極氪今年擬推3款全新車型，將於第二季及第四季推出市場。
蔚來推以舊換新補貼
造車新勢力之一的蔚來(09866)與其第二品牌樂道聯合宣布，自2025年起至2月28日，針對開票購車的用戶推出以舊換新補貼限時兜底政策。期間，若用戶因新車開票時間早於政府「以舊換新」政策要求時間而無法申請政府置換補貼，蔚來和樂道將通過積分和等額加電補貼的形式，全額兜底補貼差額。蔚來和樂道還推出「零首付3年零息限時金融優惠」政策。
另內媒引述天眼查資料顯示，北京時代動力電池近日發生工商變更，企業名稱變更為時代北汽（北京）新能源科技，經營範圍新增技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，電池銷售及貨物進出口，同時，部分主要人員也發生變更。該公司於去年5月成立，法定代表人為孟祥峰，註冊資本10億元人民幣，由寧德時代、北汽海藍芯能源科技（北京）、小米集團(01810)旗下小米汽車及北京京能科技共同持股。
小米投資愛動健身持股15%
提到小米，消息指旗下小米科技最新投資「愛動健身」，持股約15%股權，暫時未知小米的具體投資額。「愛動健身」應用程式於2015年推出，是一款健身社交應用，提供課程預約服務。天眼查訊息顯示，小米持有「AIDONG SPORT」關聯公司樂淵網絡的15%股權，樂淵網絡成立於2013年11月，法定代表人為宋廣慧，註冊資本約807萬人民幣。
零跑汽車(09863)2025年目標交付量為50萬輛。該企上月交付量42,517輛，按年增1.28倍，連續兩個月交付突破4萬輛，連續7個月創月交付歷史新高。
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