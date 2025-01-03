女性欠渠道入局 企業宜內部培訓

如何造就更多女性加入董事會為股東創造價值？高級管理層獵頭諮詢公司Meraki創始人兼港大經管學院女董事會成員培訓課程創始人之一Kirti Lad坦言，現時女性要加入董事會仍然十分困難，香港的董事網絡依然較為封閉，認為需要提供更多渠道。

她指出，女性若果有意成為公司董事，需接觸到公司主席、行政總裁、提名委員會主席，或其他獨立非執行董事等，欠缺渠道進身董事會，認為市場需要多予這方面的支持。

據香港董事學會候任獨立非執行董事網上名單，目前有222位候任董事，當中43位為女性，佔比不足兩成。

建議放寬選擇限制 Kirti又指，大部分第一次成為董事的女性均有行政經驗、曾任職行政總裁，或具有損益管理（Profit and Loss Management）方面的經驗，建議香港若有意培育更多董事人才，須有更多能勝任損益管理工作及執行委員會成員的人士。同時，也要着手制訂長遠的內部接班人培訓計劃，可先從行政人員的層面入手，繼而由公司董事的角度去進行。

事實上，企業自身挑選的要求，也會限制其人才選擇。另一家國際獵頭公司史賓沙亞太區首席執行官及董事會業務聯席主管區妙馨直言，國企在物色獨董時，其考慮的因素比私人企業更多，故其選擇較少，情況與本港10年相若，「來來去去都是找同一班人任董事」，建議有時可以「退一步」，放寬選擇的限制，便會發現可供選擇的人才庫更大。

區氏認為，推動多元化董事會，最重要是董事會主席要有「董事會有助企業發展」的認知，下一步才會去想方法令董事會組成更多元化。