過來人分享經驗 獨董需信任管理層

他指出，假設獨董本身有全職工作，個人必須要在擔任行政工作與非行政角色的工作之間取得平衡，儘管將管理工作交予公司管理層，可能比自己親自處理還要困難，但自己需要信任公司管理層。同時，新晉董事要平衡「我是新加入的，必須要說些甚麼」與「大家會期望我說些甚麼」這些想法，確保自己真的有話可說，且言之有物。