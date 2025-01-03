過來人分享經驗 獨董需信任管理層
本港市場不乏「有心人」進身董事行列，香港交易所(00388)獨立非執行董事聶雅倫（Nicholas Allen）寄語首次加入董事會的女性董事，獨董有時要是公司管理層的「保護欄」，確保他們全速前進時，要在正軌之內，一旦略有偏離，應出聲提點。
他指出，假設獨董本身有全職工作，個人必須要在擔任行政工作與非行政角色的工作之間取得平衡，儘管將管理工作交予公司管理層，可能比自己親自處理還要困難，但自己需要信任公司管理層。同時，新晉董事要平衡「我是新加入的，必須要說些甚麼」與「大家會期望我說些甚麼」這些想法，確保自己真的有話可說，且言之有物。
建立人脈 維繫良好關係
4年前出任中電控股(00002)獨立非執行董事的吳燕安分享過來人的經驗，自己由30多歲開始出任非牟利機構的董事，直至過去5、6年，開始有上市公司邀請她出任董事，認為建立人脈是成為董事的基本要素，更重要是與人維繫良好關係，雖然過程可能需要花費不少時間，但是非常重要，因為每次與別人互動時能加深印象，對個人的人生也有益處。
她又認為，董事會和領導層多元化均非常重要，因為可以提升決策程序的質素和透明度，過程中董事和領導層會加入新的觀點與概念，並能以健康的方式討論重大決策，提出更有創意、更創新的點子。
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