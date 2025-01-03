女董事佔比有提升空間

環境、社會和企業管治（ESG）備受投資者重視，就企業管治而言，董事會性別多元化是其中一項促進措施。港交所在2022年推出多元性別董事會規定，企業董事會成員不得是「全男班」或「全女班」，並予上市公司3年時間準備，成為全球首間強制取消單一性別董事會的國際交易所。

74%港企有兩名女董事 在有關要求下，香港上市公司女性董事的比例提高不少。截至去年底，在約2,650家上市公司中，接近97%發行人擁有女性董事會成員，當中更有41%的公司有多於一名女性董事。換言之，具女性董事的佔比約96%，較2021年的70%大幅增加。尚未達標的公司中，有15家為長期停牌公司，僅有12家公司從未符合過相關規定。大部分從未符合過相關規定的公司，已分別刊發公告，解釋違反規定的原因，以及如何滿足規定的計劃和時間表。

國際獵頭公司史賓沙亞太區首席執行官及董事會業務聯席主管區妙馨指出，在其追蹤本港119間上市公司的「香港大型綜合股指數」成分企業中，現時已沒有董事會只有單一性別成員，認為港交所及投資者在推動董事會多元化方面已經「做得很好」。

她又留意到總部位於內地的企業，其女性董事佔比在過去兩年，由12%增至17%，香港企業則由17%增至23%，認為成績「還算可以」，但仍有進步空間。同時發現，愈來愈多董事會有兩名或以上的女董事，約有49%內地企業有兩名女董事，而香港本地企業則約74%有兩名女董事，對此感到鼓舞。另外，愈來愈多公司將心力和時間，投放在技能、經驗評估上，形容是「一大進步」。

香港交易所上市主管伍潔鏇樂見絕大部分香港上市公司在過去幾年一直努力提升董事會的多元性，並新聘了數百名女性董事，而這只是企業文化邁向多元的一個起點，多元化的理念可以由性別多元逐步拓展至其他範疇。董事會的多元化將可以帶動整個企業工作環境的多元發展，並最終成為企業文化的一部分，相信2025年將會是帶來改變的一年。

安聯制訂更嚴格目標 值得留意是，國際資產管理公司安聯（Allianz）去年3月發布要求，將制訂更嚴格的董事會性別多元化目標，期望所有亞洲上市公司董事會，至少有一名女性董事，若企業堅持「全男班」董事會，將對該企的提名委員會主席投下反對票，同時將英國、意大利和法國大型企業的女性董事佔比提高至40%。

由此可見，國際級數的機構投資者，愈益關注企業管治的發展。換言之，香港要吸引國際資金，相關準則不能落後國際。

上市公司董事男女佔比 香港上市公司女性董事佔比