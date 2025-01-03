英上月樓價升4.7% 接近歷史高位

由於2025年4月起英國下調印花稅門檻，令不想墮入稅網的樓宇買家趕入場，英國上月樓價以全年最高位收爐。當地主要按揭機構之一Nationwide公布樓市調查報告指，2024年最後一個月全英一般住宅平均樓價按月和按年分別上升0.7%和4.7%，為連續4個月上升，平均價約26.94萬英鎊（約261.84萬港元）。

該機構首席經濟師Robert Gardner說：「儘管年末表現強勁，但平均樓價仍低於2022年夏季創下的歷史新高。」不過，本報翻查資料，英國樓價新高發生於2022年8月，平均價為273,751英鎊，其實與本次相差僅4,325英鎊。

澳洲方面，房地產研究機構CoreLogic的樓價指數顯示，上月樓價按月稍降0.2%，為2023年2月以來首次下跌。最大的兩個城市墨爾本和悉尼分別以0.7%和0.6%的降幅領跌。該機構解釋，雖然房屋供應增加，但買家的負擔能力有所限制，令樓價增長在下半年持續疲軟。

星去季GDP增4.3%勝預期 至於與澳洲同處於亞太區的新加坡，按星洲市區重建局初步估計，2024年第四季私人住宅價格按季上漲2.3%，扭轉了第三季0.7%的跌幅，並為一年來最大增幅。初步統計，全年住宅價格上漲3.9%，連續第8年上漲。市場預期政府會有更多遏抑樓價的措施出台。

此外，新加坡貿工部表示，上季國內生產總值（GDP）按年增長4.3%，優於預期，但低於第三季的5.4%；按季比較，GDP升0.1%，分析師原預估會萎縮0.8%。