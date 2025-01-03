歐央行冀今年實現2%通脹目標

歐洲央行行長拉加德在社交媒體平台上表示，希望歐洲央行在2025年實現2%的通脹目標。她指出，歐洲央行在2024年成功將通脹降低，今年會繼續努力，希望通脹可保持穩定，並能夠實現央行的中期通脹目標。同時，該行亦會評估其貨幣政策，以配合今年及未來的發展。她又指出，仍然會就數碼歐元推行作出準備，包括需要配合各地的立法程序。

拉加德的此番言論，表明了歐元區減息的進程仍會繼續。不過，若從另一角度理解，歐洲經濟放緩的速度恐怕正在加快，消費不振導致通脹反彈動力匱乏。凱投宏觀首席經濟學家Neil Shearing表示，歐元區內兩大經濟體──德國及法國，經濟發展軌迹令人擔憂，而且政治環境混亂，缺乏良好的財政預算計劃。

德法恐累歐經濟衰落 Shearing直言，德法兩國經濟增長放緩、財政失衡，以及政治上的頑疾，可能會導致整個歐洲的衰落。他更表示，目前情況與多年前的歐債危機不同，最嚴重的問題不再集中於希臘等小型經濟體。「相反，陷入困境的是歐洲最重要的兩大經濟體。」如果沒有根本上的改革，歐洲將面臨持續的衰落。

根據他的分析，德國的最大問題在於財政過度緊縮，缺乏投資導致經濟增長動力不足；法國的情況則剛好相反，去年預算赤字估算達到國內生產總值（GDP）的6.1%，政府的開銷很難持續下去。