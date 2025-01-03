標指年底目標6500

美經濟企業盈利看俏 宜續重倉美股 踏入2025年，過去數年屢創新高的美國股市仍然備受關注。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，受惠於美國經濟環境繼續擴張，企業盈利增長強勁，建議繼續重倉美股，可以佔股票配置的一半；而整體股票持倉佔投資組合的比例可以保持在60%或以上。指數目標方面，預測今年中標指可見6,100點，而年底則為6,500點。

他提到，美企盈利擴張可支持美股高於歷史平均水平的估值，又以「破格」形容當前美國經濟環境，因為聯儲局料將於今年內繼續下調利率，是罕有地在企業盈利保持增長的情況下減息。

道指新年開局早段漲344 板塊方面，他看好銀行業受惠於長短債息差擴闊，有利於其資金成本與收益；同時亦憧憬併購活動復甦，因為候任美國總統特朗普承諾放寬監管。另外，人工智能（AI）相關的投資機會仍值得留意，而半導體行業或繼續受惠。他解釋指，雖然半導體股普遍估值昂貴，但背後有穩固盈利增長支持。花旗亦把數據中心半導體整體潛在市場估算，從4,000億美元提高到5,000億美元。

其他看好的板塊還有醫療保健行業，原因是此前醫療設備股升幅跑輸市場，而今年該類股份的盈利增長有望加快。同樣跑輸大市的軟件及服務行業亦有策略性投資機會，預測能夠結合AI到自身系統並提升客戶體驗的軟件公司將會跑出。

美股於2025年首個交易日高開，道指周四早段曾升344點，報42,888點；標指升38點，報5,920點；納指升135點，報19,446點。

展望後市，廖嘉豪亦看好中小型股的盈利增速優於大型股。儘管過去兩年中小型股盈利表現落後，但融資成本下降和盈利較少依賴科技發展的特性，或支持中小型股明年的盈利。同時，美國中小型股的業務更偏重國內，若特朗普上台後引發環球貿易戰，所受的負面衝擊亦會較小。

Tesla去年交車逾10載首跌 美國電動車公司特斯拉（Tesla）宣布，去年度共交付178.92萬輛電動車，按年減少1.07%，為十多年來首次下跌。單計去年第四季，該公司交付49.55萬輛車，差過市場預期。Tesla股價於周四早段曾挫7.53%，低見373.41美元。

52%估英偉達股價削半 另外，德意志銀行的機構投資者調查顯示，全球貿易衝突是2025年最大的可視風險，其次則是科技股暴跌。其中，有52%的受訪者認為英偉達（Nvidia）股價「腰斬」的機會比翻倍更高；亦有61%受訪者認為比特幣「腰斬」的機會高於翻倍，是目前市場認為最大風險的資產。

歐洲股票是距離泡沫最遠的資產，其次為亞洲股票，排第3的是撇除科技板塊後的美國股票。33%受訪者認為「美股七雄」今年會下跌，67%認為會繼續上漲，總體預期平均回報為6.8%。

標指一年走勢