低價租地予大型外企 科技園仍欠公眾交代

政府恐連續3年財赤千億 創科改革刻不容緩 回顧2024年香港政府財政大事，莫過於官員於上月投下「震撼彈」，估算截至今年3月底止財政年度赤字將達1,000億元左右，較原來預算481億元高逾一倍，或令香港連續3年出現千億元財赤的困局。難怪連外資投資銀行都擔心香港陷入結構性財赤，亦令本地創科改革、另闢新產業蹊徑變得刻不容緩。然而，作為香港科技創新主要領軍者之一的香港科技園公司，坐擁大量土地資源，過往以極低價租出工業邨地皮予數據中心營辦商，多年來對個別營辦商的違規分租行為拖泥帶水，去年雖首次向相關違規公司興訟，但就未曾就其過失作公開交代。

美銀上月的報告指出，隨着香港經常性收入不斷減少，而經常性開支不斷增加，已出現結構性入不敷支。若情況持續，政府的財政儲備或只足夠兩至3年使用，除非政府長遠以發債作為日後應付經常性開支。

有數據中心違規分租逾10年 其中土地收入近年雖然減少，但仍是政府的主要財政支柱之一，土地資源實在不容濫用或浪費，可是港府全資擁有的香港科技園公司卻未能做好把關責任。事緣10多年前科技園公司被指對租賃限制政策理解錯誤，縱容數據中心在違規的情況下以分租方式提供出租機櫃服務圖利，園方最終在2022年司法覆核裁決中敗訴。上訴庭認為，由政府出資成立的科技園錯誤理解其租賃限制政策中的「佔用限制」，並指示科技園重新考慮上訴得直一方新意網的投訴。

然而要到上訴庭裁決後逾一年半之後的2023年12月，新意網才收到科技園的信函。內容為科技園已對有關事宜進行調查，並發現有香港及國際數據中心公司，例如HKCOLO及NTT Com Asia Ltd，確實存在許多違規行為。

去年首向相關違規公司興訟 直至2024年6月，公眾才看到科技園公司向上述「存在許多違規行為」的租客之一HKCOLO發出傳訊令狀，要求該租客支付6個月額外費用、遷出及交回租用之土地。

本次要與科技園公司對簿公堂的HKCOLO，於1999年由彭建群創立，轄下最大的數據中心位於將軍澳工業邨（現稱創新園）。數據中心由旗下HKCOLO.NET擁有，該公司是HKCOLO和日本KDDI之間以各佔一半的比例合資而成。令外界質疑為何科技園要一直支持此類擁有龐大資本的非本地全資公司，用便宜的價錢分租數據中心牟利，並且縱容其違法行為。

事實上，數據中心並非需要政府資助的弱勢產業，例如HKCOLO的合作方KDDI便是日本最大的流動電訊商之一，截至2024年3月底止，其營業收入為57,540億日圓，年度利潤為6,379億日圓（約313億港元）。

另外，根據HKCOLO網頁的介紹，HKCOLO.NET「在開始合作的短短5年之內，公司已經在金融機構和500強企業的服務商之間佔據了主導位置」，並且據悉HKCOLO的部分客戶為頂級金融機構，例如國際投資銀行等。新意網在去年8月的業績報告內表明，科技園在其申索中只要求HKCOLO支付最近6個月的額外費用，金額非常少，恐未能反映HKCOLO過去逾10年的龐大實際利潤，並且有理由懷疑園內其他營運商亦出現同樣的情況。

在截至去年12月底，根據本報在司法機構「法庭日誌」的查詢，科技園公司提告HKCOLO的案件「現時並無聆訊排期」。事實上，一般案件進入司法程序，與訟各方都難以對外透露更多資訊，可是科技園公司在2022年5月司法覆核裁決敗訴後，沒有在限期屆滿前上訴至終審法院，即上訴庭裁決便成了最終裁決，惟事件至今都未見科技園董事局包括其主席向公眾交代調查細節及結果，亦未有解釋為何只獨立對HKCOLO採取行動。不難令人擔心新的訴訟一來會拉鋸經年，二來任何細節或交代會隨時間湮沒，為香港創科之路埋下不穩定的因素。

掌管港深創新及科技園 業界冀土地資源用得其所 香港的龐大財赤或預示了過去賴以成功的板斧不再有效，不能只寄望土地收入和單一依賴金融業撐起經濟和稅收。連主管香港事務的內地官員也於去年11月強調香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，必須銳意改革，主動作為，在變局中打開香港新天地。要大力推動創科發展，加大創科資源投入，壯大創科產業規模。適逢去年底科技園公司被託付的「港深創新及科技園」基建開始落成，帶領香港創科之職責可謂任重而道遠。

香港科技園公司於2001年5月7日註冊成立，是合併了臨時香港科學園有限公司、香港工業邨公司及香港工業科技中心公司之所有權利、責任、資產及負債。公司由香港政府全資擁有，主要業務是出租賺取租金及向租戶提供基礎設施，以支持創新及科技發展。

公司的營運資金，很多是來自向政府發行股份獲得。近年最矚目的注資，有2021年2月獲得立法會同意注入資金181.35億元，作為支持港深創新及科技園有限公司開展其位於河套區的園區發展。

該位於落馬洲河套區的港深創新及科技園，由政府宣布興建，動用325億元建立全港歷來最大的創科平台。據政府的介紹，預料每年帶來520億元經濟貢獻，並創造5,200個職位。創科園佔地87公頃，總樓面面積達120萬平方米，規模約為科學園3倍，設施在2024至2027年分階段落成。由於創新園的營運規模不斷擴大，故於上年度開始作為單一可呈報分部，於科技園公司的年報內披露。

應嚴格執行租約條款 科技園公司要帶領香港創科發展，又掌管河套區如此龐大且珍貴的土地資源，有創科界業內人士認為，科技園有責任確保手上的土地資源用得其所，在着力搶企業、引外資的同時，應當確切嚴格執行租約條款，做好監管和把關的角色，杜絕一切違規或不當行為，更加要防止公共資源被濫用，不應該任由外國企業租戶假借創科為由從中牟利。

HKCOLO.NET擁有龐大資本，並非本地全資公司。 2024年6月，公眾才看到科技園公司向HKCOLO發出傳訊令狀。 香港科技園公司可供出租資產概況