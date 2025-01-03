南韓劈今年經濟預測 鬆外匯交易吸資

南韓剛剛經歷了動盪的2024年，包括政治亂局、不久前發生的大型空難等。正所謂禍不單行，南韓財政部昨日亦大幅調低今年經濟增長預測至1.8%，而去年7月時的預測為2.2%，又謂全球不確定性是目前面臨的主要風險，因為對記憶體晶片需求可能出現調整，各個出口導向型經濟體之間的競爭也可能加劇。

減息步伐須靈活應對 近日由於美元強勢，韓圜與其他亞洲貨幣一同貶值，加上先前爆發的戒嚴令風波，使外資流走的風險急劇升溫。南韓財政部表示，從1月中旬起將允許註冊的外國金融機構從事外匯交易，包括進出口結算，旨在刺激外資流入。目前，註冊金融機構只能將韓圜用於股票和債券等證券交易，如允許以外匯結算為目的進行外匯交易，將擴大其業務範圍。

另邊廂，南韓央行亦表達了「鷹派」的貨幣政策立場，試圖阻止資金外流。行長李昌鏞表示，鑑於國內政治和經濟的不確定性空前高漲，如果繼續減息，可能會成為導致市場動盪的根源。

他說︰「今年，我們的經濟狀況將比以往任何時候都更加困難。」由於經濟增長、通脹、外匯和家庭債務之間的平衡難度預計將加大，未來在減息步伐上要靈活應對。他又直言，央行對今年經濟增長的預測反映下行風險正在增加。此前，南韓央行和財政部都已經承諾，如果有必要，將提供無限的流動性，以防範政治危機對經濟的影響。

大行唱好日股圓匯 正當南韓經濟前景未明，外資憂心忡忡之際，毗鄰的日本卻獲外資大行唱好。花旗銀行看好今年日股、日圓表現，預測日圓兌每美元長線可重回140，相當於每百日圓兌5.57港元。

不過，亦有分析員擔心，美國減息步伐比預期中更慢，可能助長日圓套息交易的倉位再次反彈，為日圓帶來沽壓。三井住友銀行外匯交易業務主管納谷巧表示︰「如果市場波動趨於平穩，套息交易重啟也並非沒有可能。」目前市場正在密切留意160兌每美元的關鍵支持位。

近年受追捧的印度股市，去年卻驚見外資淨流出。外媒數據顯示，外國資金於2024年成為印股的淨賣家，合共淨沽出逾7.5億美元，沽售情況於去年10月及11月加劇，主因高利率、疫後消費提振效應減弱及印度盧比下跌。