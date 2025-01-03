華中小製造業上月放慢擴張

中港股市遇冷鋒，另一關鍵在於開局迎來最新公布的經濟數據不似預期。

新出口訂單重陷收縮 反映內地民營中小企為主的財新中國製造業採購經理指數（PMI）去年12月意外回落至50.5，不但低於市場預期的51.7，亦按月回落一個百分點，意味製造業活動去年底的擴張速度，比預期放緩得更多。

由於出口訂單減少影響整體銷量，產出同時放緩，導致去年12月財新中國製造業PMI結束兩個月升勢。從分項數據看，製造業供給和需求擴張不同程度減緩，其中製造業生產指數和新訂單指數均降至3個月來低位。

尤其是外需減弱，去年12月新出口訂單指數重陷收縮區間。財新智庫高級經濟學家王喆亦指12月出口拖累需求，外部經濟環境和國際貿易不確定性增加。

企業信心同樣減弱，樂觀情緒降至9月後低位。

企業樂觀度減 憂關稅 雖然市場寄望未來一年新產品及政策能推動銷售增長，但企業對增長潛力及貿易前景感憂慮，特別是考慮到來自美國關稅的威脅。

經濟復甦前景及與美國貿易衝突的擔憂揮之不去，製造商的就業繼續萎縮，上月就業分項指數已連續4個月萎縮，導致新一輪業務有所積壓。即使投資成本上升，但平均銷售價格在9月後首次錄得下降，價格低迷，亦解釋市場樂觀情緒為何轉差。

王喆坦言，內地經濟下行壓力依舊較大，內需明顯不足，外部不利因素累積，企業盈利空間被壓縮，料今年政策層面應提前準備、及時響應。此外，後續政策還需向增加居民收入和改善民生傾斜，尤其要在提高弱勢群體消費能力和意願上多下工夫。

內地財新製造業PMI