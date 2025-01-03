港新股全年集資望達1600億

新股市場回暖，會計師行羅兵咸永道預測，假如香港資本市場能夠保持穩定，在多家大型A股公司到港上市帶動下，預計2025年香港新股集資金額達1,300億至1,600億元，全球排名有望重新躋身三甲，新上市宗數約70至80宗。

羅兵咸永道香港資本市場服務主管合夥人黃金錢解釋，通脹和利率繼續回落，加上政府各項刺激經濟措施的成效逐步浮現，將利好新股集資，並刺激股票市場交投氣氛，提升流動性和成交額，有助股票重回合理估值範圍。若集資額達預測上限，將會是近4年高位。

布魯可孖展超購3717倍 另外，目前已遞表申請在港上市的企業約80間，相信人工智能（AI）、資訊科技及電訊服務、電動能源和零售、消費品及服務相關的行業板塊將是年內市場焦點。

香港聯交所2024年內推出多項改革措施，包括完善新上市申請審批流程時間表。羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人梁令欣表示，香港上市條例最近經修訂後，企業可更快速及在可預見情況下來港上市，相信將吸引更多企業來港上市，令香港上市公司的種類更多元化。

黃氏又指，香港聯交所積極探討與不同海外交易所合作，有望吸引海外已上市公司在香港作雙重上市或第二上市，或分拆其中國或亞洲業務在香港上市。長遠有助提升香港新股上市及融資中心的競爭力及鞏固其國際金融中心的地位。

另年結因素已過，港元拆息（HIBOR）全線向下。短期拆息回落幅度較明顯，隔夜拆息跌151點子，至4.13厘；一星期及兩星期拆息分別降92點子及71點子。與樓按相關的一個月拆息報4.18厘，跌39點子。