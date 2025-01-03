產經

中港股2025開局曳

港股昨日受壓，北水繼續掃貨逾65億元。（中新社圖片） 港股昨日受壓，北水繼續掃貨逾65億元。（中新社圖片）
港股昨日受壓，北水繼續掃貨逾65億元。（中新社圖片）
恒指跌436 沽空增
港股2025年開局出師不利，恒生指數昨日收市挫436點或2.17%，為2019年以來最差開局日表現，且沽空金額回升至308億元的3周新高。2024年同樣是首個交易日下跌，但最終年尾以17.67%的升幅，一洗之前連跌4年的頹勢，可見首日下跌並無太大啟示作用，但穩陣起見，券商多建議透過持倉高息股，為投資組合綁好安全帶。
恒指昨日甫開市即失守兩萬點大關，低開127點亦已經是全日高位，未幾跌幅曾擴大至516點或2.57%，低見19,542點，儘管很快又反彈至19,800點附近，A股愈跌愈多下，午後沽壓再度加劇，收市回落至19,623點。國企指數收市跌199點或2.73%，報7,090點；科技指數收市跌110點或2.47%，報4,357點。
北水棄盈富 掃高息國企
A股的晶片國產化炒作暫告一段落，中芯國際(00981)大幅回吐，收市瀉8.8%，為表現最差藍籌；近日頻傳高層人事變動的華虹半導體(01347)挫6.69%。反而周一才上市的第三代半導體公司英諾賽科(02577)僅跌1.28%。其他科技股亦捱沽，如美團(03690)反覆下跌0.72%，連挫6日。
大戶放完假歸位，大市總成交（主板及GEM）升至約1,649億元的接近兩周高位，沽空金額則是上月10日之後最高，剛巧當天是政治局會議把貨幣政策定調改為「寬鬆」、揚言「穩住樓市股市」的翌日，大市衝高後顯著回落。
「北水」連續10日淨流入，港股通昨日再錄淨買入65.1億元，但不是透過盈富基金(02800)等ETF（交易所買賣基金）「大包圍」，盈富和恒生中國企業ETF(02828)俱錄得淨流出，而是眼見中國10年期國債孳息率蓄勢跌穿1.6厘，以33.4億元掃中國海洋石油(00883)、建設銀行(00939)、工商銀行(01398)等素來被視為派息穩定、股息回報率較高的國企。
內銀受壓 消費股值關注
工行、建行、招商銀行(03968)和中國銀行(03988)合力拖低恒指86點，但中金相信，內銀今年經營業績穩定，淨息差跌幅收窄、淨不良資產生成率平穩，買內銀的主要邏輯依然是高股息，推薦國有大行和招行等，予建行和農業銀行(01288)目標價分別8.91元和5.09元，比昨日收市分別高逾47%及21%。
交銀國際亦建議關注國有大行和招行，其最新「每月金股」報告直言「港股防禦為先」，挑選的高息股有中國財險(02328)、領展房產基金(00823)和中國電力(02380)，後兩者股息率7厘以上。然而，中央刺激內需，家電和體品等非必需消費「值得重點關注」，阿里巴巴(09988)、攜程集團(09961)、美團和騰訊控股(00700)亦然。
內銀股昨日有份拖冧大市。內銀股昨日有份拖冧大市。
內銀股昨日有份拖冧大市。
內銀2025年預測股息率內銀2025年預測股息率
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