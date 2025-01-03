中港股2025開局曳

恒指跌436 沽空增 港股2025年開局出師不利，恒生指數昨日收市挫436點或2.17%，為2019年以來最差開局日表現，且沽空金額回升至308億元的3周新高。2024年同樣是首個交易日下跌，但最終年尾以17.67%的升幅，一洗之前連跌4年的頹勢，可見首日下跌並無太大啟示作用，但穩陣起見，券商多建議透過持倉高息股，為投資組合綁好安全帶。

恒指昨日甫開市即失守兩萬點大關，低開127點亦已經是全日高位，未幾跌幅曾擴大至516點或2.57%，低見19,542點，儘管很快又反彈至19,800點附近，A股愈跌愈多下，午後沽壓再度加劇，收市回落至19,623點。國企指數收市跌199點或2.73%，報7,090點；科技指數收市跌110點或2.47%，報4,357點。

大戶放完假歸位，大市總成交（主板及GEM）升至約1,649億元的接近兩周高位，沽空金額則是上月10日之後最高，剛巧當天是政治局會議把貨幣政策定調改為「寬鬆」、揚言「穩住樓市股市」的翌日，大市衝高後顯著回落。

內銀股昨日有份拖冧大市。 內銀2025年預測股息率