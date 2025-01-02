港島區單幢迷你戶呎租破百

單幢住宅THE HOLBORN於2023年入伙。

近年入伙新盤租金表現理想，特別是提供迷你單位的單幢住宅，呎租動輒高達60至70元水平，部分港島區同類項目，呎租更衝破百元大關。

THE HOLBORN一房月租2.1萬 不少樓齡較新的市場單幢項目，去年均錄得呎租破頂成交，其中，鄰近香港大學的西營盤翰林峰，一個實用面積約195方呎開放式單位，去年開學前獲內地學生以月租約2.05萬元租用，呎租約105.1元，創項目新高。

部分落成年期較短的單幢式半新盤，租金亦有突破。2023年入伙的鰂魚涌THE HOLBORN，項目一個高層一房單位，去年以月租約2.1萬元獲承租，呎租約82.4元創新高。同年入伙的旺角ONE SOHO，有一房單位呎租升穿70元，亦為項目高位。

不過，去年傳統屋苑租金表現較為平淡，反而個別二線樓盤租金有驚喜。東涌藍天海岸一個複式三房單位，實用面積約1,396方呎，成交月租達7萬元，呎租約50.1元，料為區內呎租新指標。至於僅提供兩房戶型的葵涌新葵芳花園，去年一個實用面積約415方呎單位，以屋苑新高月租約1.75萬元租出，呎租約42.2元。

去年市區及其他地區

部分租金或呎租創新高個案