住宅租金今年睇升6%

北都帶動新界西北 元朗天水圍6屋苑破頂 儘管住宅租賃旺季完結後租金稍見回落，但在內地學生及專才推動下，去年整體私宅租金走勢依然強勁，暫升約3.8%。其中，受惠北部都會區發展的元朗、天水圍表現尤為突出，年內至少有6個屋苑錄得租金破頂個案，個別更創出全區新指標。代理預期今年租金仍會再升約6%，估計新界西北及市區單幢新樓有望繼續跑贏大市。

差餉物業估價署數據顯示，去年私宅租金指數於首兩個月淡季錄得跌幅後，於3月開始呈現連升強勢，一度連續7個月出現增長，雖然暑假過後，指數於10月回落，但總計去年首11個月，私宅租金仍有約3.8%增長，截至11月底報193.1點。

Grand YOHO特色戶月租5萬 事實上，根據本報統計，去年全港有不少屋苑租金出現新高紀錄，當中佔不少來自元朗區，其中Grand YOHO四房雙套房特色單位，租金更做出全區分層戶新高，項目5座頂層單位，實用面積約1,241方呎，附裝修及家具，由專業人士以每月5萬元租用。中原王勤學指出，元朗區內租盤較為短缺，而去年樓價下跌，促使部分買家轉買為租，家庭租客亦較以往多，在供應減少、需求增加情況下，推高區內租金水平。以Grand YOHO為例，目前放租盤只有約12個，入場月租約1.8萬元。

區內其他屋苑去年亦連錄破頂租賃個案，如YOHO Town第3座一個頂層特色戶，今年成交月租達3.5萬元，呎價約41.7元，月租及呎租均創屋苑新高。同區半新盤映御及#LYOS，亦分別有單位以每方呎約37.7元及46.1元租出，同創項目新指標。

內地學生租務需求強勁，亦是推高租金主要原因之一，元朗世宙一個實用面積429方呎兩房戶，今年獲兩名內地大學生合租，每月租金約1.65萬元，料屬屋苑兩房單位新高。

YOHO WEST呎租47元冠同區 至於同樣受惠北都效應的天水圍，區內新盤YOHO WEST去年入伙後租金即創出全區新高，項目3B座低層B11室，實用面積約266方呎，以月租約1.25萬元獲承租，呎租達47元，冠絕天水圍。政府致力推動北都發展下，連帶鄰近地區租賃市場亦有理想表現，屯門菁雋實用面積約128方呎開放式單位，以項目新高呎租約63.3元租出。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，各大院校增加內地學生配額，加上外來專才需求，帶動去年租務市況，特別是5至9月租賃旺季，租金升幅顯著。展望今年，預計租金將會再升約6%。他續稱，新界西北地區受惠於北都效應，經常往返中港的市民有相當需求，預計今年租金走勢將優於大市。至於市區面積較細的單幢新樓，如港島西區，因鄰近商業中心，可吸引單身專才租客進駐，亦預期租金會有較佳表現。

此外，隨着按揭全面放寬，收租客關注的租金回報，在租升價跌情況下，去年節節上升。差估署截至去年10月底最新臨時數據，各類面積的住宅類別去年租金回報全線報升，實用面積約431方呎以下的中小戶型，更累升多達半厘，最新報約3.7厘，為2012年2月後高位。

Grand YOHO目前放租盤只有約12個，入場月租約1.8萬元。 去年新界西北區部分租金或呎租創新高個案