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住宅租金今年睇升6%

去年整體私人住宅租金走勢強勁。（資料圖片） 去年整體私人住宅租金走勢強勁。（資料圖片）
去年整體私人住宅租金走勢強勁。（資料圖片）
北都帶動新界西北 元朗天水圍6屋苑破頂
儘管住宅租賃旺季完結後租金稍見回落，但在內地學生及專才推動下，去年整體私宅租金走勢依然強勁，暫升約3.8%。其中，受惠北部都會區發展的元朗、天水圍表現尤為突出，年內至少有6個屋苑錄得租金破頂個案，個別更創出全區新指標。代理預期今年租金仍會再升約6%，估計新界西北及市區單幢新樓有望繼續跑贏大市。
差餉物業估價署數據顯示，去年私宅租金指數於首兩個月淡季錄得跌幅後，於3月開始呈現連升強勢，一度連續7個月出現增長，雖然暑假過後，指數於10月回落，但總計去年首11個月，私宅租金仍有約3.8%增長，截至11月底報193.1點。
Grand YOHO特色戶月租5萬
事實上，根據本報統計，去年全港有不少屋苑租金出現新高紀錄，當中佔不少來自元朗區，其中Grand YOHO四房雙套房特色單位，租金更做出全區分層戶新高，項目5座頂層單位，實用面積約1,241方呎，附裝修及家具，由專業人士以每月5萬元租用。中原王勤學指出，元朗區內租盤較為短缺，而去年樓價下跌，促使部分買家轉買為租，家庭租客亦較以往多，在供應減少、需求增加情況下，推高區內租金水平。以Grand YOHO為例，目前放租盤只有約12個，入場月租約1.8萬元。
區內其他屋苑去年亦連錄破頂租賃個案，如YOHO Town第3座一個頂層特色戶，今年成交月租達3.5萬元，呎價約41.7元，月租及呎租均創屋苑新高。同區半新盤映御及#LYOS，亦分別有單位以每方呎約37.7元及46.1元租出，同創項目新指標。
內地學生租務需求強勁，亦是推高租金主要原因之一，元朗世宙一個實用面積429方呎兩房戶，今年獲兩名內地大學生合租，每月租金約1.65萬元，料屬屋苑兩房單位新高。
YOHO WEST呎租47元冠同區
至於同樣受惠北都效應的天水圍，區內新盤YOHO WEST去年入伙後租金即創出全區新高，項目3B座低層B11室，實用面積約266方呎，以月租約1.25萬元獲承租，呎租達47元，冠絕天水圍。政府致力推動北都發展下，連帶鄰近地區租賃市場亦有理想表現，屯門菁雋實用面積約128方呎開放式單位，以項目新高呎租約63.3元租出。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，各大院校增加內地學生配額，加上外來專才需求，帶動去年租務市況，特別是5至9月租賃旺季，租金升幅顯著。展望今年，預計租金將會再升約6%。他續稱，新界西北地區受惠於北都效應，經常往返中港的市民有相當需求，預計今年租金走勢將優於大市。至於市區面積較細的單幢新樓，如港島西區，因鄰近商業中心，可吸引單身專才租客進駐，亦預期租金會有較佳表現。
此外，隨着按揭全面放寬，收租客關注的租金回報，在租升價跌情況下，去年節節上升。差估署截至去年10月底最新臨時數據，各類面積的住宅類別去年租金回報全線報升，實用面積約431方呎以下的中小戶型，更累升多達半厘，最新報約3.7厘，為2012年2月後高位。
Grand YOHO目前放租盤只有約12個，入場月租約1.8萬元。Grand YOHO目前放租盤只有約12個，入場月租約1.8萬元。
Grand YOHO目前放租盤只有約12個，入場月租約1.8萬元。
去年新界西北區部分租金或呎租創新高個案去年新界西北區部分租金或呎租創新高個案
去年新界西北區部分租金或呎租創新高個案
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