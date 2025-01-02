二手第一滴血 瓏門持8年照損手

本港樓市氣氛仍未明朗，元旦日有新界鐵路上蓋屋苑單位蝕讓價沽。屯馬綫總站屯門站屋苑瓏門一個三房戶以逾千萬元沽，原業主買入逾8年都要損手離場，料為2025年首宗二手損手個案。

美聯梁浩文表示，上述屋苑的1座高層A室，實用面積約718方呎，昨日以1,050萬元易手，呎價約14,624元。該單位叫價約1,200萬元，最終累劈約150萬元易手，減幅約12.5%。該物業原業主早於2016年以1,058萬元購入自住，持貨逾8年仍要帳蝕約8萬元。

迎海套三房蝕87萬 此外，馬鞍山迎海近期亦錄得跳船蝕賣個案。美聯陳少鴻指出，樓價回穩，加上息口下調，吸引不少睇樓客加快入市，該盤1座高層E室單位，實用面積約799方呎，為套三房連工人套間隔。

據悉，單位最初叫價1,180萬元放盤，與多年前買入價相同，有海外回流客租住酒店半年，見近日二手樓價回穩，加上有意居住在家人附近，遂議價後，以1,093萬元承接，呎價約13,680元。資料顯示，原業主持貨約10年轉手帳蝕約87萬元。

另方面，長沙灣昇悅居單位逾9年只升值約29萬元。美聯張曉盈透露，該盤6座高層B室，實用面積約607方呎，屬三房間隔，以約886萬元易手，呎價約14,596元。

資料顯示，單位原業主於2015年4月以857萬元購入。