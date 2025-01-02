6大發展商去年吸金逾千億
回顧2024年，受惠於樓市全面撤辣，新盤交投量大增，發展商迎來豐收之年。據本報統計，單計6大發展商去年共賣出逾8,370個單位（扣除合作項目重複計算），吸金共逾1,000億元，售出單位佔全港新盤去年總成交量逾15,660宗的超過53%。
新地冧莊封王
新鴻基地產(00016)於去年的每一季都推出全新盤，不但是「最勤力發展商」，更憑藉「年度票王」啟德天璽‧天、天璽‧海、北角海璇II，以及新界西北兩盤等，再度冧莊奪得「賣樓王」及「吸金王」的寶座。於去年售出超過3,038個單位，銷售總金額逾400億元，較2023年逾262億元勁升逾五成。
恒地套現162億
去年樓市表現反覆，惟出現撤辣及減息兩大轉捩點。恒基地產(00012)早於年初已先拔頭籌，為「撤辣」後的大贏家。旗下住宅項目當時在一個月內售出超過1,120伙，佔去年全年銷售量逾1,900伙近六成，並套現逾162億元，按年錄得「價量齊升」。年度代表作包括撤辣後首個開售樓盤，長沙灣巴域街Belgravia Place累售約465伙。
至於會德豐地產的賣樓成績亦亮麗，旗下銷售量最高的樓盤，為將軍澳日出康城SEASONS系列，第12A期SEASONS PLACE及第12B期PARK SEASONS迄今累沽逾962伙，吸金約60億元。壓軸的第12C期安排於今日公布命名。
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