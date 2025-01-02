6大發展商去年吸金逾千億

至於會德豐地產的賣樓成績亦亮麗，旗下銷售量最高的樓盤，為將軍澳日出康城SEASONS系列，第12A期SEASONS PLACE及第12B期PARK SEASONS迄今累沽逾962伙，吸金約60億元。壓軸的第12C期安排於今日公布命名。