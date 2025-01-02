豪宅新盤搶閘響頭炮

世茂集團旗下子公司、傲成銷售及市場策劃總監汪子恩稱，Beacon Peak分兩期發展，先推的第1期由6座住宅大樓組成，已屆現樓，提供332伙分層單位，戶型涵蓋兩房至四房三套房，另設有特色天際複式戶。至於第2期全屬別墅，建築仍未完工。

瞄準九龍塘換樓客等 他續指，短期內將會上載第1期的樓書，定價參考附近超級豪宅盤，標準分層戶呎價約5萬至6萬元，相信項目呎價會挑戰九龍區豪宅的新高。樓盤目標客群包括九龍塘換樓客及內地客。他對該類豪宅的前景看高一線，今年或有約10至15%升幅，將跑贏大市。

發展商昨日開放一個連家具示範單位予傳媒參觀，為2座19樓A室，實用面積1,711方呎，屬四房連兩套房間隔。單位層與層之間高度3.15米，設有私人升降機大堂，客飯廳空間寬敞，擺放多組大型家具後仍有充足活動空間。廚房附設的品牌家電齊備。

發展商昨日透露，項目示範單位和樓書準備工作已進入最後階段，預料將於短期內上載樓書。

位於英皇道283號的皇都，為舊皇都戲院項目住宅部分，提供388個單位，提供的戶型包括適合投資收租的一房及兩房戶，而三房及四房單位則大部分享有維港海景，並計劃招標推售。發展商早前曾指，樓盤的定價會參考港島區超級豪宅。項目預計關鍵日期2026年12月31日。