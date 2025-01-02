簡訊一覽
●和黃醫藥(00013)宣布，分別以34.82億元及9.95億元人民幣，出售上海和黃藥業35%及10%股權，完成後將保留在上海和黃藥業5%間接持股。公司解釋，藉此交易可將營運自有品牌處方藥業務的上海和黃藥業合資企業的相關價值變現，進一步優化集團的資本及債務結構，以集中資源於核心的全球開發和商業化治療癌症和免疫性疾病之靶向藥物和免疫療法業務。
●安徽皖通(00995)以47.7億元人民幣，向母企安徽交控集團收購阜周高速及泗許高速淮北段股權，擬以自有或自籌資金支付全部代價。
●中國茶飲品牌蜜雪冰城再次向聯交所遞交上市申請，初步文件顯示，其2024年首9個月淨利潤34.86億元人民幣，按年增逾四成。
●南韓2024年出口總值按年增8.2%至6,838億美元，其中半導體出口大增43.9%至1,419億美元，兩者均創歷史新高。單計12月，總出口連升15個月，增幅擴至6.6%，錄613.8億美元，其中半導體出口佔145億美元，勁升31.5%，創單月新高；而全月計進口總額增3.3%至548.9億美元，單月貿易順差規模64.9億美元。
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