●中國茶飲品牌蜜雪冰城再次向聯交所遞交上市申請，初步文件顯示，其2024年首9個月淨利潤34.86億元人民幣，按年增逾四成。

●南韓2024年出口總值按年增8.2%至6,838億美元，其中半導體出口大增43.9%至1,419億美元，兩者均創歷史新高。單計12月，總出口連升15個月，增幅擴至6.6%，錄613.8億美元，其中半導體出口佔145億美元，勁升31.5%，創單月新高；而全月計進口總額增3.3%至548.9億美元，單月貿易順差規模64.9億美元。