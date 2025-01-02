富裕家族最關注投資以外5大主題

2024年被稱為大選年，是充滿不確定性的一年，加上地緣政治緊張、不可預測的利率環境下，富裕家族最關心甚麼話題？投資以外最留意的主題又是甚麼？

瑞士寶盛發布2024年《瑞士寶盛家族晴雨表》報告，調查涵蓋了來自歐洲、亞洲、中東和拉丁美洲的1,800多名內部和外部家族專家，結果顯示富裕家族最關注的是財富的保護和維護，以實踐財富傳承，包括優先考慮財富傳承、稅收、政治穩定性、財富增長和家族治理，並認識到財富所有者在家族遺產、價值觀和家族穩定方面的作用。

針對社會相關議題，全球富裕家族最關注的是稅務制度，政治穩定性則首次進入前3名。

由於地理位置、經濟穩定性和改善稅務政策，新加坡成為全球富裕家族在亞洲的首選落腳點。報告顯示，英國和印度或分別流失大約一萬名和4,000名百萬富翁，而杜拜和新加坡料新增7,000名與4,000名百萬富翁，原因與2024年是歷史性選舉年有關，全球超過60個國家或地區展開選舉，而選舉後產生的新政府通常會就現有稅務政策推出新規則，或給富裕家族帶來影響。

對於富裕家族而言，投資之外他們關注的5大主題如下：

1 首重財富傳承 仍需加強溝通 第一，「跨代財富傳承和繼任規劃」成為與家族相關話題中，全球各地區富裕人士首要關注項目，反映了他們都非常關心如何確保領導權和財富的跨代相傳。雖然大多數受訪者表示其感受到相當高的透明度，但在財富傳承實際操作層面的清晰度和溝通仍需要進一步加強。

2 多地政權輪替 稅收制度勢改 第二，「稅收」是歐洲、亞洲和拉丁美洲受訪家族最關注的一環，在中東地區位居第二。全球多個主要經濟體近年出現緊張局勢和政權輪替，意味着稅收變化和監管變動，或將繼續成為富裕家族短期內的重要考慮因素。

3 重視家族發展 降財富流失風險 第三，「個人和家族發展機會」在大多數地區中，被列為家族相關話題的第二位，按年上升一位。家族內部對於個人和專業發展關注程度上升之餘，也對探索新的成長和發展機會更為重視。為減低財富在一代承傳後出現流失的風險，家族新一代的財富教育計劃已成為富裕家族的重要優先事項。

4 建立更穩健家族治理機制 第四，「家族治理」是企業成功的關鍵，是一個歷久不衰的話題。可是，大多數富裕家族在執行和治理架構方面，以偶爾討論為主的非正式框架來處理，但認知上的專業化水平與正式治理和風險框架的實際執行之間存在一定差距，凸顯了富裕家族需要建立更穩健和正式的治理機制需求。

5 擔心民族主義政治兩極化等 第五，「政治穩定」首次位列社會相關話題的前3名，並成為亞洲、中東和拉丁美洲的主要關注點，反映出全球富裕家族普遍擔心民族主義、政治兩極化和經濟結構分化等問題的影響。

瑞士寶盛總結，面對當前的複雜環境，未來難以預測，財富保值顯得更加困難和不明朗。因此，富裕家族不應拘泥於短期財務表現，才能讓自身和財富在變幻莫測的時代屹立不倒，甚至更上一層樓。