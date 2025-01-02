鍾睒睒連續4年膺內地首富

內地經濟仍須面對諸多挑戰，房企還未脫困，但過去一年，中央密集出台一連串的刺激政策，內地股市展開升勢，部分內地富豪的身家顯著提升。據《福布斯》2024年中國富豪榜，上榜者財富總額按年增加15%，重上一萬億美元關口，當中共有60名富豪身家按年上漲，22名錄得下跌。

除電動車板塊之外，人工智能（AI）概念不能忽視。被稱為「AI晶片第一股」的寒武紀，公司股價比一年前增加三倍多，創始人陳天石乘着AI熱潮，時隔3年再度入榜，以72.7億美元的財富登上第46位。

王衛於1993年創立順豐，收派員出身的他，以10萬元人民幣創業，憑着目光獨到及勤奮，在30多年間將一家小型快遞公司，發展成A股市值逾2,000億元人民幣的中國快遞龍頭。連阿里巴巴創始人馬雲都曾讚王衛是「最佩服的人」，順豐優選的前總裁劉淼也表示，王衛是他見過的最有錢的工作狂。

值得一提，財富顯著增長的富豪是百利天恒的董事長朱義，他的身家翻了一番多，達到82億美元。百利天恒的子公司SystImmune與美國生物製藥巨頭百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）簽署協議，共同開發一種潛在的癌症治療方法，獲支付8億美元首期付款，潛在總交易額最高可達84億美元，打破中國創新藥出海紀錄。

新上榜富豪方面，今次共有8位，包括未上市的中國手遊發行商米哈遊，以其動漫風格遊戲吸引全球大批粉絲，3位聯合創始人蔡浩宇、劉偉和羅宇皓分別排在第43位、86位及90位，身家73億美元、44億美元及43億美元。

福布斯中國富豪榜排名