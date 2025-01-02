鍾睒睒連續4年膺內地首富
內地經濟仍須面對諸多挑戰，房企還未脫困，但過去一年，中央密集出台一連串的刺激政策，內地股市展開升勢，部分內地富豪的身家顯著提升。據《福布斯》2024年中國富豪榜，上榜者財富總額按年增加15%，重上一萬億美元關口，當中共有60名富豪身家按年上漲，22名錄得下跌。
榜單顯示，內地瓶裝水之王、農夫山泉(09633)創始人鍾睒睒身家按年蒸發93億美元，降至508億美元（約3,962.4億港元），但仍連續第4年穩坐內地首富寶座。鍾氏身家大縮水，主要原因是農夫山泉陷入了一系列問題，包括網路攻擊和產品在內地面對激烈的價格戰，抑制了上半年業績，令股價受壓。集團半年純利及收益均錄8%增長，但受負面網絡輿論影響，包裝飲用水產品的收益按年下降18.3%，是收益中下跌最多的產品，股價去年下滑逾兩成。
馬化騰居次 漲幅最勁
隨着中國遊戲產業復甦，騰訊控股(00700)主席馬化騰以468億美元身家，時隔3年再度登上內地富豪榜次席，排名上升兩位，年內財富增加147億美元，漲幅為上榜者中最大。騰訊的線上遊戲、串流服務和廣告收入增加，公司股價在過去一年累升逾40%。
陳天石靠AI晶片再入榜
中國電動車產業近年高速增長，不少業內巨頭舵手都在富豪榜中佔一席位。中國電池製造商巨頭寧德時代董事長曾毓群，以身家371億美元，排第五位。另一家電動車大廠比亞迪股份(01211)創始人王傳福身家228億美元，排名第九位。
約3年前才宣布「造車」的小米集團(01810)，電動車推出後股價大升，創始人雷軍身家亦急漲八成至199億美元，躋身榜單第十位。
除電動車板塊之外，人工智能（AI）概念不能忽視。被稱為「AI晶片第一股」的寒武紀，公司股價比一年前增加三倍多，創始人陳天石乘着AI熱潮，時隔3年再度入榜，以72.7億美元的財富登上第46位。
內地物流巨企順豐控股(06936)在A股上市後，於去年11月27日登陸港股，集資58.3億港元，成為2024年集資額第二大新股。創始人的財力也不容小覷，全球億萬富豪實時排行榜顯示，王衛以身家逾150億美元，在中國富豪榜排行20大以內。
王衛於1993年創立順豐，收派員出身的他，以10萬元人民幣創業，憑着目光獨到及勤奮，在30多年間將一家小型快遞公司，發展成A股市值逾2,000億元人民幣的中國快遞龍頭。連阿里巴巴創始人馬雲都曾讚王衛是「最佩服的人」，順豐優選的前總裁劉淼也表示，王衛是他見過的最有錢的工作狂。
碧桂園楊惠妍跌出百大
值得一提，財富顯著增長的富豪是百利天恒的董事長朱義，他的身家翻了一番多，達到82億美元。百利天恒的子公司SystImmune與美國生物製藥巨頭百時美施貴寶（Bristol Myers Squibb）簽署協議，共同開發一種潛在的癌症治療方法，獲支付8億美元首期付款，潛在總交易額最高可達84億美元，打破中國創新藥出海紀錄。
新上榜富豪方面，今次共有8位，包括未上市的中國手遊發行商米哈遊，以其動漫風格遊戲吸引全球大批粉絲，3位聯合創始人蔡浩宇、劉偉和羅宇皓分別排在第43位、86位及90位，身家73億美元、44億美元及43億美元。
宗馥莉榜內最年輕女性
伴隨着盲盒消費風潮，泡泡瑪特(09992)主席王寧首度躋身榜單，以55億美元財富，排行第68位。現年42歲的宗馥莉是11位上榜女性中最年輕的一位，取代她的父親登上了榜單，其父宗慶后是非上市飲用水和飲料巨頭杭州娃哈哈集團創始人，2024年2月逝世。
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