全球億萬富翁人數破紀錄

人工智能引爆投資熱 相關公司舵手身家水漲船高 對全球億萬富翁來說，2024年可說是美好的一年。人工智能（AI）引爆全球投資熱潮，帶動蘋果公司（Apple Inc.）、英偉達（Nvidia）等7大科技巨擘組成的「美股七雄」股價飆漲，加上特朗普再度入主美國白宮，「特朗普交易」熱潮不斷升溫，美股迭創新高，一眾企業舵手財富水漲船高，《福布斯》指全球億萬富翁數量，亦因而創下史上最多紀錄。

第一 馬斯克 坐擁3.3萬億拋離 得益於年內AI應用加速發展，擁有相關業務的科企成為大贏家，公司股價大爆發，全球10大億萬富翁中不少財富來自於AI。據《福布斯》實時全球億萬富翁數據，截至2024年12月31日，美國電動車企特斯拉（Tesla）創始人馬斯克淨資產達4,288億美元（約3.34萬億港元）破紀錄，亦為史上首個身家突破4,000億美元的富豪，坐穩全球首富之位。他的財富較排第二位的亞馬遜貝索斯還要高八成。

馬斯克作為特朗普的忠實支持者，出錢又出力，去年11月正式確認勝選，旗下特斯拉股價大躍進，翌日勁升逾8%，市值重上一萬億美元，並帶動馬斯克身家突破3,000億美元。同月13日，馬斯克獲特朗普邀請領導新設的政府效率部，由商業界走進官場，市場估計特斯拉或能獲得競爭優勢，造就股價大升，單是11月已升38%，市值單月增加近3,600億美元，股份全年漲幅逾六成。

除了特斯拉股價暴升，馬斯克旗下多項業務價值飆升，亦令他的財富急速增長。旗下太空探索公司SpaceX據報與投資者達成協議，購買最多12.5億美元的內部股份，估值攀升至約3,500億美元；他領導的人工智能初創公司xAI在11月融資中估值翻倍，由數月前的250億美元增至400億美元。

第二 貝索斯 受惠亞馬遜入道指 排名第二位的亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos），除了持有亞馬遜股份，旗下的太空探索公司藍色起源（Blue Origin），亦為他的財富作出貢獻。縱使貝索斯去年連環賣股，其亞馬遜持股降至10%以下，但他仍是這家線上零售商的最大股東。

亞馬遜於2024年2月26日起獲納入道指成分股，刺激股價進一步向上，使貝索斯的財富進帳至2,352億美元。

第三 埃利森 甲骨文股價漲58% 緊隨其後的為軟件公司甲骨文（Oracle）創始人埃利森（Larry Ellison），以2,106億美元身家登上第三位。在這一輪AI浪潮中，甲骨文似乎沒有其他同行般耀眼，但觀乎公司股價一直處於上漲趨勢，主要歸因其在雲端基礎設施領域的地位不斷提升，以及對其雲端資料庫的日益廣泛採用，刺激股價年內漲幅達58%，升勢遠遠超過了許多雲端運算和軟體產業的同行。

實際上，甲骨文一直致力加強市場中AI和雲服務的影響力，去年10月份宣布將投資65億美元在馬來西亞建立一個新的雲端運算業務區域，還有與其他巨企包括亞馬遜、英偉達等戰略合作。

第四 朱克伯格 Meta廣告業務看俏 排行第四位的社交平台Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格，去年財富增長顯著，受益於其大規模裁員以及大舉押注AI，過去一年Meta的股價大漲逾六成，朱克伯格淨資產達到2,044億美元。朱克伯格的財富增長不僅是個人努力，也反映了Meta的強勁表現，其廣告業務尤其被看好。

第五 伯納德 LVMH收入疫後首跌 至於被譽為歐洲奢侈品大王、法國奢侈品巨頭LVMH創始人伯納德及家族（Bernard Arnault & family），退居至全球億萬富翁榜第五位。究其原因，全球奢侈品消費陷入寒冬，中國市場需求低迷，以致LVMH去年第三季主要部門業績未達預期，營業收入出現疫情以來首次下滑，拖累LVMH股價表現，導致伯納德的身家縮水至1,679億美元。

與此同時，有傳原計劃2024年上半年開業的LVMH北京旗艦店，須延遲至最遲2025年才開張，預示公司對中國前景審慎，奢侈品市場或仍需經歷一段時間的低迷期。

第八 巴菲特 屢捐出身家做善事 擁有眾多信徒的股神巴菲特，全球富豪榜上排名第八位，淨資產1,411億美元。隨着旗下巴郡第三季業績虧轉盈，公司全年股價錄得近三成的漲幅，為巴菲特的財富帶來進帳。

不過，年屆94歲的股神積極捐出身家做慈善，以致曾是全球首富的他近年排名下跌。巴菲特早前罕有透露遺產安排，宣布大手捐出價值53億美元的巴郡股票，給予5家慈善機構，並在過世後，其剩餘財富將幾乎全部交由他的女兒和兩個兒子管理的新慈善信託基金。

第十 黃仁勳 英偉達市值曾稱冠 強勁的AI熱潮下，作為全球AI晶片龍頭的英偉達漲至高不可攀的程度，創始人黃仁勳身家按年大升至1,200億元，排名也跳升至全球第十位，躍居華人首富。黃仁勳的大部分財富來自於英偉達持股，他透過個人名義、家族信託等方式，擁有公司已發行股份約3%。

隨着時代變更，英偉達於2024年11月8日更取代老牌晶片股英特爾（Intel），成為道指成分股新貴，進身美國「大藍籌」之列。

儘管英偉達在最新的業績中，收入指引未能達到市場最高預期，但8至10月的2025財年第三季表現優於市場預期，加上黃仁勳向投資者保證，其新產品線Blackwell架構AI GPU系列產品，將繼續引領人工智能熱潮所驅動的業績大幅擴張趨勢，打消了華爾街對於Blackwell產能與需求方面的擔憂情緒，引發英偉達股價創下152.89美元歷史新高。

至於2024年全年，英偉達股價累積大升超過1.7倍，市值突破3萬億美元，一度成為全球市值最高企業，壓倒同屬道指成分股的蘋果公司（Apple Inc.）。

對於未來科技展望，黃仁勳於去年11月尾獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士時表示，AI可能是有史以來最重要的技術，未來無法阻止開放科學及人工智能發展。

加密幣狂潮 造就多位富翁 除了科技股，「特朗普交易」在整個加密貨幣市場掀起狂熱，比特幣去年新高不斷，更曾突破10萬美元大關，造就出更多的加密貨幣富翁。當中，全球最大的加密貨幣交易所幣安創始人趙長鵬在去年美國大選後至11月初，身家短時間內已增加逾百億美元，達到657億美元，排名全球富豪榜第二十四位。

美國上市的加密貨幣交易所Coinbase行政總裁阿姆斯特朗（Brian Armstrong）的淨資產飆升至111億美元。

朱克伯格 巴菲特 《福布斯》全球富豪排行榜