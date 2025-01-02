比亞迪全年賣427萬輛增41%

賽力斯銷量年飆1.8倍

比亞迪不論上月或全年，插電式混能車才是主要增長動力，2024年相關乘用車銷量激增72.83%至248.53萬輛，增速按年再擴逾20個百分點。反觀純電動乘用車銷量增長由72.84%放緩至僅12.08%，且被混能車爬頭。