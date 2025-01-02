比亞迪全年賣427萬輛增41%
中國電動車企業爭相在元旦發表2024年售車成績單，龍頭比亞迪(01211)上月新能源車銷量按年增長50.95%至51.48萬輛，全年錄427.21萬輛，輕鬆衞冕，增長率達41.26%，對比2023年的62.3%不算太失禮，而且單計第四季，按年多售61.33%。另上月海外銷量按年仍升58.39%至5.71萬輛。
賽力斯銷量年飆1.8倍
比亞迪不論上月或全年，插電式混能車才是主要增長動力，2024年相關乘用車銷量激增72.83%至248.53萬輛，增速按年再擴逾20個百分點。反觀純電動乘用車銷量增長由72.84%放緩至僅12.08%，且被混能車爬頭。
跟華為合作推「問界」品牌、可能登陸港股的賽力斯上月新能源車銷量跌9.57%，儘管按月微升1.29%，全年「埋單」銷量仍飆1.82倍，但觀乎11月按年尚飆54.58%，上月表現仍引人關注。
理想上月交付量新高
高基數對股價的拖累最能體現於另一藍籌理想汽車(02015)，上月交車量雖說再創新高，但按年僅升16.2%，全年計升33.1%，跟2023年的1.82倍差天共地。
至於吉利汽車(00175)旗下在美國上市的極氪亦公布上月交車近2.72萬輛，再創歷史新高，全年22.21萬輛，增長87%，雖然只達原先目標約96.5%，但稱霸純電豪華品牌，並豪言今年要售32萬輛。
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