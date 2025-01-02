特朗普擬建比特幣儲備 拆債彈

特朗普當選下任美國總統，其對加密貨幣「開綠燈」的主張，也對黃金價格走勢構成一定風險，皆因特朗普班子圖拋售黃金，買比特幣（Bitcoin）。若事成，或成為2025年推低金價的原因，至少會抵銷了中國等央行增購黃金儲備的效應。

事緣這位狂人領袖將委任PayPal前營運總監薩克斯出任人工智能及加密貨幣專員，另擬提名加密幣親和派的阿特金斯（Paul Atkins）為美國證券交易委員會（SEC）主席，基本上已徹底改變美國的加密貨幣策略。與此同時，特朗普陣營更提出《比特幣戰略儲備法案》（Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide（BITCOIN）Act），圖以此解決美國債務危機，具體是要求美國購買100萬枚比特幣作為儲備，佔這一最大流通代幣近5%。

買100萬枚料花7020億 按目前市價計，購買100萬枚比特幣將耗資約900億美元（約7,020億港元）。如果該法案獲得通過，投資者搶在政府出手前購買，花費金額可能會增加。而成立比特幣儲備的資金來源，好可能是來自聯儲局減持部分黃金儲備。

美國手持逾8,000噸黃金儲備，若要大量拋售套現買比特幣，必定會推低金價，但前提在於國會是否批准上述議案。美國前財長薩默斯便公開批評，沒必要建立比特幣儲備，且稱這想法「瘋狂」，更坦言「除了滿足個別競選金主的利益外，否則沒理由這麼做」。

微策略撐沽金買貨 也許持有大量比特幣的美國上市公司，更能說明特朗普陣營的「詭計」。手持大量比特幣的微策略（MicroStrategy），其創始人兼董事長Michael Saylor稱，比特幣可幫助美國政府控制世界儲備地位和資本網絡，並暗示美國政府應出售其儲備中的所有黃金來購買比特幣，或購買至少20至25%的流通比特幣。如是者，此舉將使美國成為世界儲備資本網絡（World Reserve Capital Network），屆時比特幣可逐步成為主流投資資產，價格將不斷攀升，既對美元匯價有利，亦可推動幣圈發行更多持有一定數額美元資產的美元穩定幣，從而增加美債需求，金價將暴跌，並促使其他經濟體出售資產來購買比特幣。這樣一來，黃金被妖魔化後，資本將從金市流出，回流美國，屆時比特幣儲備的價值可能會躍升至約100萬億美元。

不過，特朗普這個「賭局」風險甚大，一旦出現差池，非但比特幣價格會大上大落，更會加速美元沉淪，皆因美元含金量下降，將嚴重打擊市場美元及美債的信心，甚或引發全球恐慌性拋售，加速動搖美國金融霸主地位。

這邊廂美國在盤算沽出黃金，買入被稱為「數碼黃金」的比特幣，那邊廂以中國為首的經濟體則在增持黃金儲備，但增持了的實金又不願放在美國或西方陣營，故黃金倉儲需求可想而知。香港便擬推行建立國際黃金交易中心，構建一個可容納千噸的國際級黃金倉儲設施，以滿足黃金倉儲需求，希望不會來得太遲。