AI倘助美實現再工業化 金市堪憂

以史為鑑 TFP升金受壓 事緣中金回顧1990年代的數據，反映1990年代美國迎來資訊科技浪潮，特別是在1995至2000年期間，美國國內生產總值（GDP）實際增速達4%，年化全要素生產率（TFP）增速達1.07%，而同期通脹率下滑至1.7%，財政赤字率持續收窄並最終實現盈餘，同期黃金年化報酬率為負6.2%。基於技術革新的生產效率大幅提升，提振了美國綜合國力，鞏固了美元信用，全球央行持續加速賣出黃金增持美元資產，黃金陷入1971年以來第二波大熊市。

該行又指，從規律來看，美國TFP高速增長的時期，往往也對應製造業效率的提升。這體現在自奧巴馬政府頒布《重振美國製造業架構》以來，美國各屆政府持續對製造業回流與再工業化的重視與扶持。往前看，如果美國能透過AI技術實現再工業化並顯著提升TFP，這將緩解通脹和財政赤字壓力，鞏固美元信用，黃金牛市可能終結。

不過，報告亦提到，美國再工業化的成本較高，需要財政和產業政策持續發力。製造業建築、設備均較陳舊，持續投資的周期可能較長。如果AI、晶片、新能源等相關高端製造業投資並未切實帶來效率提升，而僅僅帶來過度且無效的資本開支及資本市場估值抬升，則債務無以為繼、通脹壓力加劇，黃金可能將迎來真正綻放的「黃金時代」。