港上市公司私有化年增三成

本報統計顯示，港股去年有25家公司提出私有化，比2023年的19家顯著上升。浦銀國際投資銀行董事總經理陳喜杰形容「一年先70間上市，20幾單私有化真係好多」；新一年會否有更多公司心灰離場則視乎市況，但以大型A股今年有望魚貫發行H股登陸香港，大市交投有望改善，可能回落至10餘宗，「要做（私有化）嘅做得差唔多」。