港上市公司私有化年增三成
香港交易所(00388)指，本港現有上市公司2,631家，71家去年掛牌，上市委員會已批准、正處理的上市申請亦分別有18宗和64宗，乍看跟新加坡上市公司創20年新低形成強烈對比。然而，港股上季有頭威無尾陣，本報統計顯示私有化浪潮再度升溫，多達10宗，佔全年四成；2024年宗數亦比2023年增加三成。
地緣緊張經營難成藉口
VeSync(02148)則有一個比較特別的理由—「中美之間持續的地緣政治緊張局勢，加上即將上台的美國政府可能對包括中國在內的出口產品加徵關稅……均將公司置於高度不確定以及充滿挑戰的市場環境……（退市）可讓專注實施長遠計劃，以度過動盪時期。」
亦有準備退市的公司吐苦水稱生意難做，如2017年登陸GEM（創業板）的恒智控股(08405)慨嘆本港對安老服務需求殷切，經營卻愈來愈難，如租金上漲得「沒有最貴，只有更貴」、「牌照與合規要求苛刻」，以及護理人員長期短缺、薪酬成本的增幅遠超通脹。
本報統計顯示，港股去年有25家公司提出私有化，比2023年的19家顯著上升。浦銀國際投資銀行董事總經理陳喜杰形容「一年先70間上市，20幾單私有化真係好多」；新一年會否有更多公司心灰離場則視乎市況，但以大型A股今年有望魚貫發行H股登陸香港，大市交投有望改善，可能回落至10餘宗，「要做（私有化）嘅做得差唔多」。
中國中藥亞泥撻Q
瑞銀亞太地區併購部聯席主管盧穗誠上月初表示，以美國減息和中國市場估值偏低，大型私有化反而會愈來愈多。陳喜杰指，私有化機會較高的條件包括控股股東持股比例高；同時股價較每股資產淨值（NAV）嚴重折讓，另外是具派息能力。
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