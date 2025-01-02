阿里擬悉售高鑫零售 預計蝕131億

作價折讓44% 繼兩星期前擬悉售銀泰之後，阿里巴巴昨日公布，計劃向私募股權公司德弘資本（DCP Capital）出售高鑫73.66%股權，計及阿里應佔的高鑫中期股息，預計有關交易涉及的股東應佔損失約131.77億元人民幣。

德弘資本向阿里全資子公司吉鑫、淘寶中國購買高鑫73.66%股權，另向New Retail購買高鑫約5.04%股權，扣減股息後總代價103.6億元，相當於每股1.38元，比周二收市價2.48元折讓約44.35%，較去年9月底收市價1.84元折讓約25%。

是次買賣協議交割後，德弘資本將作出強制性現金要約，其中全額預付結算替代方案的每股作價1.38元，料全面收購要約總成本32.36億元。若購得高鑫股權逾九成或不少於九成街貨，擬將高鑫私有化。

資料顯示，阿里先在2017年投資逾200億元首次入股高鑫，再在2020年10月出資近280億元增持股份。假設是次悉售高鑫的最高可收取金額（計及股息）為每股1.75元，阿里應收所得款項總額僅約122.98億元。