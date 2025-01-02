百大內房企賣樓按月彈28％ 小陽春望續

受百強內地房企在2024年底衝刺賣樓所影響，中指研究院監控數據顯示，100大中資房地產開發商的12月份銷售總額按月轉升28.86%，若以中指院數據推算，大約錄5,031.3億元（人民幣‧下同）。分析指，考慮到2024年基數較低，今年首季有望延續「小陽春」行情，更不乏按年止跌回穩的可能。

2024年全年累計，百大房企銷售額錄4.35萬億元，按年減30.64%，降幅較2023年擴大逾13個百分點。惟單計12月，百大房企銷售額按年僅跌3.41%，降幅比11月收窄。

發展商達標率下降 另一機構克而瑞地產研究中心的報告顯示，2024年累計百大房企銷售操盤金額約3.88萬億元，按年仍降28.1%。同樣地，單計12月為4,513.9億元，按月增24.2%，按年則持平。克而瑞認為，受惠去年9月底連串樓市利好新政策，第四季企業銷售翹尾回升，上季百強房企銷售操盤額按年已轉增0.2%。

隨着產業進入調整期，愈來愈多房企不再公布年度賣樓目標，轉而追求更平穩的發展。中指院提到，以6家定下去年目標的房企來看，目標完成率平均值為86%，相較2023年的98.5%下降12.5個百分點。事實上，全年銷售總額逾千億元的房企只有11家，陣營較2023年減少5家，比起2020年至2021年高峰的43家銳減近四分之三，基本已倒流至2016年時光。

從一手及二手樓銷售價來看，2024年12月百大重點城市新樓均價為每方米16,654元，按月及按年各升0.37%及2.68%，比11月升幅均擴大；二手樓均價在12月為每方米14,203元，按月及按年仍挫0.53%及7.26%，均較11月跌幅收窄。

上海新盤價升最多 以10大城市為例，一手樓均價於12月按月漲0.67%，以上海的升幅最勁，達1.43%；南京及成都分別升0.83%及0.68%，北京、廣州及杭州的升幅均錄0.1%之內，反觀深圳下跌0.11%，但深圳二手樓掛牌均價仍保持上漲。據報北京二手樓上月成交突破2.1萬套，創逾20個月以來單日新高。

克而瑞指，35個重點城市的12月二手樓成交面積達2,411萬方米，為4年來單月次高，第四季總體更創季度新高。故該機構預期，2025年二手樓成交有望持續小幅增長，並延續「以價換量」情況。今年首兩個月受新春假期影響，新樓成交按月可能回落，但樓市利好政策加持等因素帶動，3月樓市「小陽春」行情或將延續。

樓市前景預期修復，上月接連出讓多宗高價地塊，大多由中央國企投得。由中指院數據所見，2024年拿地總額高達9,280億元，惟按年仍減29.7%。綜觀2020年至2024年，房企拿地總額呈下滑趨勢，去年只有2020年的不足三成，與民企違約頻繁有關。