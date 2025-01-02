券商籲買電訊3雄 首選中電信
雲計算已是電訊商服務收入增長的主要動力，這點並不新鮮，但中銀國際指，它也開始提高EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利），改變新業務盈利能力有待提升的疑惑，如中電信和聯通的EBITDA毛利率已於2024年第二季止跌，第三季分別再按年升一個百分點和0.2個百分點，原因是這些面向企業（2B）的服務，經營效益會高過面向一般消費者（2C）的業務，反觀中移卻進一步下滑，或與2C業務貢獻較高有關。
料雲計算投資加大
事實上，國營電訊商去年首9個月服務收入增長偏低，中移以1%敬陪末席。但不管如何，該行相信，企業需要IT解決方案來提高營運效率，隨着中美科技戰激化，內地對電訊商算力的需求有望續升，中央改善地方政府資金周轉有望提升電訊商的2B業務。
3大電訊商的資本開支方向乃投資科技股的重要線索。中銀國際估計，中電信、聯通及中移非雲計算投資（通訊網絡）今年分別會減少10%、10%及19%，把騰出來的資金增強算力，預測雲計算相關投資會再提升15%、15%、10%，但整體資本開支仍會減慢或持續下降。
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