產經

券商籲買電訊3雄 首選中電信

提高投資組合的防守性，豈可忽略電訊股。中銀國際看好國營電訊商的ICT（資通訊科技）新興業務，對「電訊3雄」的投資評級均為「買入」，首選中國電信(00728)，目標價5.53元，比周二收市價高13.55%，其後依次為中國聯通(00762)和中國移動(00941)，上望空間較小。
雲計算已是電訊商服務收入增長的主要動力，這點並不新鮮，但中銀國際指，它也開始提高EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利），改變新業務盈利能力有待提升的疑惑，如中電信和聯通的EBITDA毛利率已於2024年第二季止跌，第三季分別再按年升一個百分點和0.2個百分點，原因是這些面向企業（2B）的服務，經營效益會高過面向一般消費者（2C）的業務，反觀中移卻進一步下滑，或與2C業務貢獻較高有關。
料雲計算投資加大
事實上，國營電訊商去年首9個月服務收入增長偏低，中移以1%敬陪末席。但不管如何，該行相信，企業需要IT解決方案來提高營運效率，隨着中美科技戰激化，內地對電訊商算力的需求有望續升，中央改善地方政府資金周轉有望提升電訊商的2B業務。
3大電訊商的資本開支方向乃投資科技股的重要線索。中銀國際估計，中電信、聯通及中移非雲計算投資（通訊網絡）今年分別會減少10%、10%及19%，把騰出來的資金增強算力，預測雲計算相關投資會再提升15%、15%、10%，但整體資本開支仍會減慢或持續下降。
該行續指，國營電訊商相對國際同行的估值折讓某程度上是美國限制投資削弱了股份的流動性，但盈利增長遠勝海外，中電信、聯通、中移預測股息回報率達5.5至6.5厘不等，高過數碼通(00315)和電訊盈科(00008)以外的大部分同業。
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