券商籲買電訊3雄 首選中電信

雲計算已是電訊商服務收入增長的主要動力，這點並不新鮮，但中銀國際指，它也開始提高EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利），改變新業務盈利能力有待提升的疑惑，如中電信和聯通的EBITDA毛利率已於2024年第二季止跌，第三季分別再按年升一個百分點和0.2個百分點，原因是這些面向企業（2B）的服務，經營效益會高過面向一般消費者（2C）的業務，反觀中移卻進一步下滑，或與2C業務貢獻較高有關。