金風估海外銷量漲 大和唱好

他指，中國新能源產業技術必須出海，一來盈利較高，二來內地基數已非常高，增長難免放緩，進軍東南亞、中東、南非、拉丁美洲等較富裕的新興市場也不錯。

金風科技的優勢在於海外企業的風力發電機業務停滯不前，「Siemen Energy預計2026年才會轉賺，GE Vernova甚至不想接海上風電的訂單……我哋兩個月前做咗個專家會議，指西方同業的研發多停留在實驗室，實際運作始發現性能未如理想，中國廠商反而實地研發，進步好快，若獲歐洲認可，前景可期，蘇格蘭讓明陽設立風機生產基地是很好的信號。」

葉捷賢表示，金風每年出售一批風力發電場資產會帶來收益，作價的市帳率高於一倍，「等同風力發電機業務係貼錢送畀你」，而且本業──風電機組已見售價回穩，公司指引2024年毛利率升至6%，2025年再上升至8%。截至去年9月底，金風在手訂單金額413.81億元（人民幣‧下同），按年升38.21%，其中55.36億元來自海外，按年升45.48%。

估值有上升空間 他續指，金風的產品銷售組合也會改善，公司指引2025年海外銷量再升50%至3GW（吉瓦），「新興市場的毛利率都會比內地高一大截，海外大品牌售價又不便宜，賺錢機會非常高」。他又相信，以新能源股來說，金風估值仍有上升空間。