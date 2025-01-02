中港公用股防守力存疑

大和：內地經濟弱 燃氣板塊愁 電企盈利惹憂 狂人特朗普即將重掌白宮，中港股市經歷去年9月底至10月初的短暫升市後已收拾心情，即使恒生指數和滬綜指似乎已在19,000點及3,200點形成「政策底」，資金仍一窩蜂湧入收息股避險。不過，大和資本市場電力、公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢提醒，港股中傳統意義上的公用板塊今年會遇上不同挑戰。

葉捷賢接受本報專訪時表示，今年公用及新能源板塊的選股主題為利率下行、內地宏觀經濟偏弱，以及產品有出海潛力，「但不能依賴美國」。

派息穩定可謂公用股的「代名詞」，於中國10年期國債孳息率處於歷史低位的當下自然受青睞，如上海上市、經營三峽水力發電站的長江電力，「其利潤無甚增長，股價表現卻應該不俗。該企有望增加派息，就算預測股息回報率僅約3.5厘，如能維持具吸引力的息差都OK。」

擴建新能源 棄電或惡化 一般而言，電力股有「逆周期性」，因為經濟疲弱會令能源價格受壓，其跌幅或超電價，盈利遂有機會上升。然而，本港上市的中資電力股近年斥數以百億元大舉擴充可再生能源，火電佔比逐年降低恰恰削弱了「逆周期性」，現時電價下滑反而會打擊新能源項目之回報，「逆周期要純火電股先得，A股先有……至於核電，燃料價格（鈾）下跌也談不上」。

大舉擴建新能源發電亦使「棄光棄風」重現，即電網系統未能充分消化，拖累新能源項目發電量不足、盈利能力轉差。「中國沒有政策機制獎勵儲能項目……現在已有多條超高壓（UHV）電纜將風力和太陽能電輸往經濟大省，棄電應該不會如2016年嚴重，但仍有機會惡化，因為今年尚有250吉瓦（GW）的新增太陽能項目，風電亦會增加，掟幾百億令產能升一成，點知發電量同電價會跌，成本就固定。」

葉捷賢追蹤的上市公司範圍愈來愈廣，2021年開始跟進大量A股（因題材多於香港），現更擴至美國電力板塊，港股比重由最初的90%降至一半以下，某程度上也是港股發展的縮影。

基金寧轉戰美日韓印度 他坦言，「這很現實，一些客戶近兩年已開始轉戰日本、南韓、台灣和印度股市，之後加倉美國，現在又擔心特朗普威脅向所有國家加徵關稅會不利日、韓的出口股，不如投資美股就算。基金對中港股票興趣真係偏弱，尤其淨長倉，A股限制沽空亦會削弱基金興趣，但都話有國內資金炒……港股真係乾塘，要深度折讓先有較大的獲利空間，即係市帳率低過0.5、股息率7、8厘嗰啲。」

葉捷賢表示，傳統公用板塊今年會遇上不同挑戰。 藍籌公用股逐隻睇 北水對香港公用股的興趣如何？