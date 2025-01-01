輪商精選：看好歐元 留意10337
歐洲央行理事會成員斯托納拉斯近日於採訪中表示，鑑於不穩定性增加，央行行動應保持漸進的步伐。同時他指出若未來數據暗示中期通脹低於目標，或不應排除更大幅度的減息。另一位歐洲央行管委霍爾茨曼則表示，歐元下跌和部分能源價格上升或令通脹風險升溫，若歐元進一步下跌，不排除央行將延後減息。市場觀望歐洲經濟以及外圍因素，以評估歐洲央行進一步行動。
歐元兌港元連跌兩日，昨日曾低見8.07水平。與12月的高位相比，歐元低位曾累跌近2.8%。如投資者看好歐元回升潛力，可參考歐元兌港元認購證10337，行使價8.68元，實際槓桿28.1倍，3月28日到期。如認為歐元仍有下跌空間，可參考歐元兌港元認沽證10293，行使價8元，實際槓桿19.5倍，3月28日到期。
博澳元彈 考慮10488
商品貨幣方面，澳元兌港元近日亦於低位徘徊，昨曾低見4.82水平，上周亦創近4年低位約4.81水平，如投資者期待澳元調整後反彈，可參考澳元兌港元認購證10488，行使價5.3元，實際槓桿13.4倍，9月30日到期。如預期澳元繼續受壓，可留意澳元兌港元認沽證10466，行使價4.9元，實際槓桿10.4倍，6月30日到期。
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