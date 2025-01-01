股市估市：旅遊板塊受惠春節旺季

近日中國人民銀行行長潘功勝表示，降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率大概是6.6%，與國際上主要經濟體的央行相比，還有一定的空間。

他續指將加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加強推動增量政策落地見效。原先市場預計人行將於去年底前降準，惟時間點或延至農曆新年前。後市仍視乎中美政策去向，恒生指數第一步需守穩20,000點。

另外，公司成本控制得宜，研發費用率、管理費用率以至營銷費用率按季明顯下降。短線而言，預計農曆新年前資金料將流入旅遊板塊，以捕捉出行高峰。估值上，攜程現價對應2025財年預測市盈率18倍，低於過去5年平均水平，目標價600元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）