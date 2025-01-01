股市估市：旅遊板塊受惠春節旺季
近日中國人民銀行行長潘功勝表示，降準政策實施後，銀行業平均存款準備金率大概是6.6%，與國際上主要經濟體的央行相比，還有一定的空間。
他續指將加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加強推動增量政策落地見效。原先市場預計人行將於去年底前降準，惟時間點或延至農曆新年前。後市仍視乎中美政策去向，恒生指數第一步需守穩20,000點。
攜程國際業務可續增長
個股方面，攜程集團(09961)去年第三季業績勝預期，內地酒店平均房間收入回穩，季內酒店、交通、商旅收入增速均處於指引上限。同時，出境遊增速續跑贏同業，第三季出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前同期的120%水平，該恢復速度遠超行業平均水平40個百分點。國際業務Trip.com在海外市場滲透率持續提升，拓展市場份額。隨着更多國家互免簽證，出境遊業務有望維持較快的增長，而第四季為海外旅遊旺季，收入增長料有所加快。
另外，公司成本控制得宜，研發費用率、管理費用率以至營銷費用率按季明顯下降。短線而言，預計農曆新年前資金料將流入旅遊板塊，以捕捉出行高峰。估值上，攜程現價對應2025財年預測市盈率18倍，低於過去5年平均水平，目標價600元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：