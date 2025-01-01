豪宅市況：尚珩賣4643萬 跌價42%

沙田九肚連錄豪宅貶值成交，區內尚珩連花園複式戶，實用面積約3,202方呎，連953方呎花園，最新以約4,643萬元連一個車位登記轉手。物業於2019年時以8,000萬元一手買入，現時帳面大幅蒸發約3,357萬元，樓價跌幅約42%。

雲端6年蒸發千四萬 同區雲端Sommet雙號洋房，實用面積約2,582方呎，花園及天台面積分別為469方呎與565方呎，另設庭院123方呎，以6,500萬元易手，呎價約25,174元。該物業2018年成交價約7,912萬元，現時跌價約1,412萬元，挫幅約17.8%。

市區豪宅成交急增。九龍站君臨天下2座中層B室，實用面積約1,061方呎，連車位以3,680萬元登記售出，呎價約34,684元。同區凱旋門朝日閣高層C單位，以4,850萬元連車位沽，呎價約46,951元。

中原簡英譓表示，西半山高雲臺高層A室，實用面積763方呎，套三房間隔，最新以1,250萬元沽，呎價約16,383元。原業主持貨約14年，帳賺350萬元，單位升值約38.9%。