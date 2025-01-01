居屋買賣：青泰苑低估價11%售

居屋樓價隨大市時光倒流，青衣青泰苑兩房單位，於已補價自由市場劈價至313萬元售出，貼近原業主約10年前購入價，較銀行估價低逾一成。

中原黃淑賢表示，上述為D座低層5室，實用面積約405方呎，有裝修，叫價350萬元，減價37萬元售出，呎價約7,728元，原業主於2014年9月以300萬元購入，帳面僅獲利13萬元或約4.3%。該單位個別銀行網上估價約353萬元，做價低約40萬元或約11.3%。

美聯黎志榮稱，鑽石山居屋龍蟠苑C座高層7室，實用面積約426方呎，兩房間隔，放盤約一個半月，近日減價50萬元吸客，同區客見單位有裝修，議價後再減20萬元，於自由市場以480萬元買入，新買家打算先收租，日後再給予兒子自住。

美城苑未補價198萬沽 大圍未補價第二市場居屋兩房戶做價跌穿「兩球」。中原黎宗文指，美城苑C座中層18室，實用面積約381方呎，叫價約200萬元，議價後以198萬元獲承接，呎價約5,197元。

祥益謝利官透露，天水圍居屋天盛苑G座低層4室，區內白居二客趕及購買證到期前，在第二市場以323萬元購入，呎價約6,333元。