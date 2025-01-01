二手見紅：菁雋呎價跌穿萬二新低 蝕38%

迷你單位樓價年頭跌到年尾，屯門菁雋開放式單位連環蝕讓，高層戶呎價跌穿1.2萬元創新低，一手貨約5年帳面貶值約38.9%。何文田加多利軒實用面積逾200方呎單位，最新成交價跌至360.8萬元，較逾7年前一手價蝕約149萬元。

市場消息透露，上述菁雋極高層單位，實用面積約167方呎，2019年一手購入價約317.4萬元，當時呎價約1.9萬元，單位叫價220萬元，市傳以193.8萬元轉售，呎價約11,605元，原業主持貨約5年帳蝕123.6萬元。該盤另一個中層實用面積約164方呎單位，市傳以220萬元轉手，呎價約13,415元，約5年帳面損手約47萬元。

加多利軒貶值近三成 加多利軒一房戶樓價尋底。消息稱，該盤低層C室，實用面積約245方呎，成交呎價約14,727元，原業主2017年購入，物業帳面貶值約29.3%。

藍籌屋苑細單位蝕讓吸客。中原伍錦基表示，沙田第一城49座高層H室兩房戶，實用面積約304方呎，議價後以405萬元沽出，呎價約13,322元，原業主持貨約6年帳蝕55萬元，貶值約12%。

曉峯失守15年前一手價 有港島樓跌穿15年前一手購入價。美聯盧浩表示，北角曉峯高層B室兩房戶，由銀行信託以遺產執行人身份出售，減價40萬元，售價約880萬元，呎價約16,029元。原業主2009年10月連購3伙收租，上址期內貶值約200萬元；另一伙A室2024年8月售出，帳面跌價約110萬元。

此外，大單位都要蝕賣。美聯羅立恒指，屯門THE PARKVILLE中層三房戶，實用面積約575方呎，成交價698萬元，呎價約12,139元，約3年帳面跌價約20.6%。該行馮根明稱，元朗Grand YOHO第3座高層B室三房單位，放盤約10個月，劈價120萬元，以838萬元沽，呎價約13,259元，持貨約兩年帳蝕約312萬元。