一手去年成交報捷

維港滙逾千萬元現樓賣最多 柏蔚森稱冠跑道區 2024年一手交投量大升，發展商過去一年賣樓取得理想成績。其中，西南九龍維港滙系列去年所錄逾千萬元成交達245宗，冠絕全港現樓項目。啟德柏蔚森系列去年共賣出513伙，銷量為跑道區之冠。元朗洪水橋滙都系列過去3個月共沽出280伙，為第四季最暢銷的新界西新盤。

維港滙系列期內售出263伙，套現逾51億元，當中245伙成交價逾1,000萬元，屬於全港現樓項目中最多千萬元成交的樓盤。

該系列III期最新沽出2座27樓C室，為實用面積449方呎兩房，成交價1,238萬元，呎價約27,572元。項目不少買家為專才。該系列早於2021年3月起開售，至今累售1,309伙。

ST. GEORGE'S累套逾40億 同系的ST. GEORGE'S MANSIONS去年沽出59伙，套現逾40億元，當中45伙成交價均逾6,000萬元，全盤累售100伙，總套現逾87億元。

單日再錄兩宗交投 柏蔚森系列於除夕再添兩宗成交，包括第3座10樓C室，實用面積392方呎，廳房同向享海景，成交價706.7萬元，呎價約18,028元。另一伙第3座5樓C單位，以645.8萬元獲承接，呎價約16,474元。

該盤早前推出「冬日限時禮遇」，於今年1月5日或之前購買項目指定單位，最高可獲贈價值12.8萬元的售價折扣優惠。新優惠推出約兩周共售出12伙。