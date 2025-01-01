簡訊一覽
●百富環球(00327)發盈警，預告2024年純利倒退30至40%，原因包括拉美、獨聯體、美加收入減少，這源於環球經濟不確定性，不利市場需求。
●信達國際(00111)公布，周一已在公開市場出售本金為2,800萬元（人民幣‧下同）的債券，代價為2,890萬元。是次交易料錄收益90萬元，公司擬將出售事項之所得款項用作集團之一般營運資金。
●鴻盛昌資源(01850)截至2024年10月底止半年賺213萬元，按年微跌2.96%；每股盈利1.23仙，不派息。
●聯想控股(03396)於2024年12月27日遭北京聯恆永信投資中心（有限合夥）在場內減持86.77萬股，每股均價8.3458元，持股量由7.06%降至6.99%。
●多點數智(02586)宣布，昨日集團已償還可轉換債券本金1.4億元人民幣以及相關的應計利息，隨後可轉換債券已悉數償還且可轉換債券概無結餘尚未償還，故可轉換債券項下概無股份仍可發行予可轉換債券投資者。
●華虹半導體(01347)宣布，執行董事唐均君獲委任為公司主席，並留任總裁；張素心因工作需要，辭任執行董事及主席，昨起生效。
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