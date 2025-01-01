VR裝置出貨年減4% AR眼鏡料加速增長

研調機構Counterpoint Research發表的報告指出，2024年第三季全球虛擬實境（VR）頭戴裝置市場持續疲軟，出貨量按年減少4%，按季減少16%，已連續3季呈現下滑趨勢。儘管短期市場停滯，但研究機構看好擴增實境+人工智能（AR+AI）的智能眼鏡市場，預期將自2025年起加速增長。

Counterpoint Research報告指，截至2024年12月止的第四季VR市場下滑，主要受連線式VR頭戴裝置出貨量按年減少50%所拖累，反觀獨立式VR頭戴裝置仍維持14%的按年增長率。Meta雖以65%市佔率居市場龍頭地位，但因消費者等待新款Quest 3S推出，第四季市佔率按季下跌。

Apple Vision Pro在國際市場拓展帶動下，去年第三季出貨量按季增一倍，尤其在中國、歐洲及亞太市場表現亮眼。然而，國際市場熱度快速退卻，預計第四季出貨量將再度下滑。Counterpoint預期，2024年下半年國際市場出貨將佔Apple總出貨量的90%。

電池續航等技術具挑戰 產業技術方面，具備混合實境能力的VR頭戴裝置佔比已從2023年第三季的6%大幅提升至2024年第三季的80%，預計隨着Meta Quest 3S推出，第四季將突破90%。然而，產業仍面臨輕量化、顯示效能、電池續航力等技術挑戰。

展望未來，該機構看好AR+AI智能眼鏡市場前景，預計將在2024年底開始加速發展。隨着生成式AI技術進步、Android XR OS推出，以及更多廠商加入競爭，2025年市場增長可望進一步加速。目前Rokid和INMO已於2024年第四季推出整合大型語言模型的AR+AI智能眼鏡，預期將有更多業者跟進。