今年IT支出料增9.3% 生成式AI建設燒錢勁

全球人工智能（AI）發展一日千里，調研機構Gartner日前發布的全球資訊科技（IT）支出預測顯示，預計2025年全球IT支出總市場規模將達5.74萬億美元，按年增長9.3%，其中科技企業在生成式AI基礎建設支出快速增長，相關軟件及IT服務支出亦會增加約一成。業界預期，企業用生成式AI解決方案已通過概念驗證階段（Proof of concept, PoC），將在2025年正式導入企業營運中使用，以驗證生成式AI的實際效用。

AI有20%機會消滅人類 另方面，有AI教父之稱的2024年諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）近日警告，未來30年內，AI消滅人類的可能性從10%提高至20%，又指與強大AI系統相比較，人類就像幼兒一樣，「想像一吓你自己和一位3歲的孩子，我們將成為那3歲的孩子」，故重申AI技術不受控風險正變得愈來愈迫切，呼籲政府必須採取行動進行監管，以保障全球安全。

辛頓稱，AI的變革速度比預期中快得多，人類以前從未遇到過更智慧的事物，且很少發生更智慧的事物被較不智慧事物控制的情形。他補充，現在AI領域的大多數專家都認為，或許在未來20年內，全球將開發出比人類更聰明的AI，「這是一個非常可怕的想法」，且對他而言，AI發展速度「非常非常快，比我預期的還要快得多」。

對此，辛頓呼籲政府需要監管AI，因市場經濟中的無形之手已無法保障人類安全，單靠大公司的利潤動機是不足以確保安全地開發AI，「唯一能迫使大公司在安全性方面進行更多研究的就是政府監管」。