Tesla上海儲能超級工廠開始試產

特斯拉儲能超級工廠於2024年5月23日在上海自貿區臨港新片區開工，總佔地面積約20萬方米，總投資約14.5億元（人民幣‧下同），這是該企在美國以外的第一座儲能超級工廠，擬生產的商用儲能電池將供應全球市場。據報該工廠從開工到竣工只花了7個月，初期規劃年產一萬台商用儲能電池Megapack，儲能規模近40吉瓦時（GWh），預計於2025年第一季實現量產。

特斯拉高級副總裁朱曉彤曾稱，一萬台Megapack的儲能規模，每小時的發電量達到4,000萬度，相當於上海5萬戶家庭一年的用電量。此外，昨日傳來特斯拉（上海）、特斯拉汽車（北京）根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，自即日起召回生產日期在2021年9月28日至2024年11月22日的部分國產Model 3和Model Y電動汽車，共計77,650輛。即日起，召回生產日期在2024年11月20日至26日期間的部分進口Model S、Model X電動汽車，共計63輛。