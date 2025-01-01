Tesla上海儲能超級工廠開始試產
內地官媒報道，美國第一大電動車企──特斯拉（Tesla）於上海興建的儲能超級工廠，僅花了數個月就完工，目前已開始試產，並預計在2025年初正式量產。
僅7個月完工 料今季量產
特斯拉儲能超級工廠於2024年5月23日在上海自貿區臨港新片區開工，總佔地面積約20萬方米，總投資約14.5億元（人民幣‧下同），這是該企在美國以外的第一座儲能超級工廠，擬生產的商用儲能電池將供應全球市場。據報該工廠從開工到竣工只花了7個月，初期規劃年產一萬台商用儲能電池Megapack，儲能規模近40吉瓦時（GWh），預計於2025年第一季實現量產。
特斯拉高級副總裁朱曉彤曾稱，一萬台Megapack的儲能規模，每小時的發電量達到4,000萬度，相當於上海5萬戶家庭一年的用電量。此外，昨日傳來特斯拉（上海）、特斯拉汽車（北京）根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，自即日起召回生產日期在2021年9月28日至2024年11月22日的部分國產Model 3和Model Y電動汽車，共計77,650輛。即日起，召回生產日期在2024年11月20日至26日期間的部分進口Model S、Model X電動汽車，共計63輛。
其他車企消息方面，華晨中國(01114)宣布，旗下瀋陽金盃汽車工業控股昨日與TCL恆時天瑞投資（寧波）訂立合資協議，內容有關成立一間合資企業以於中國從事開發及製造智能座艙及顯示器組件業務，資本承擔總額將為14億元，將按各持50%權益出資，華晨擬以內部資源撥付。
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