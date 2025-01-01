字節跳動否認斥資546億購英偉達晶片

外媒引述消息稱，抖音母企──字節跳動計劃在2025年斥資最多70億美元（約546億港元），購買英偉達（Nvidia）的晶片，並已告知供應商這項計劃；又指字節跳動聯合創始人張一鳴最近在與東南亞和其他海外地區的數據中心營運商談判，希望能夠透過雲端服務使用英偉達的人工智能（AI）晶片。

字節跳動發言人稱，有關報道的消息不實，但未有詳細解釋。按照該報道的內容，字節跳動已經向一些數據中心營運商和銀行表示，預期在2025年會在AI晶片、數據中心和其他硬件設備（包括海底電纜）上投入逾200億美元，其中70億美元會用於海外雲服務。

根據市場研究機構Omdia的數據，字節跳動已經成為中國，乃至亞洲區內最大的英偉達晶片買家，於2024年訂購了23萬塊英偉達Hopper系列晶片。另有報道亦指字節跳動還透過購買海外增數據中心的運算能力，以此方式使用更高階的晶片，這些晶片因為美國的制裁令無法直接出口到中國。

孟晚舟：鴻蒙發展迅速 另邊廂，中國電訊設備及科技巨頭華為輪值董事長孟晚舟亦發表新一年展望，指2025年新的征程即將開啟，智能化的浪潮正呼嘯而來，「行業舊範式與新範式更替、產業舊格局被新力量重塑，蛻變中孕育着希望」。

她指出，剛過去的2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，鴻蒙千帆計劃得到眾多行業夥伴積極回應，短短一年時間，就走過其他作業系統（OS）10多年發展之路，創造了「鴻蒙速度」。通訊營運商積極擁抱AI應用創新，5G新通話成為熠熠發光的新星。5G新通話是內地電訊商的首創，依託全球規模最大、技術最先進的5G/5G-A網絡覆蓋和核心網，電訊商在傳統語音通話中疊加了「超清、智能、交互」能力，已經為逾一億用戶帶來新穎的通話體驗。

英偉達完成收購Run:ai 另邊廂，英偉達亦已完成對以色列初創公司Run:ai的收購。英偉達拒絕就這筆交易的價值發表評論，早前有報道稱，這筆交易的價值為7億美元。Run:ai的軟件主要用於合理編排處理器運算資源，最佳化AI運算的效能，目前僅適用於基於英偉達的系統。