華車企競爭恐更激
小鵬估價格戰本月打 吉汽：要鬥技術品質
去年全球汽車業競爭轉趨激烈，中國車企挑戰海外車企的同時，在內地，汽車業亦出現嚴重的內捲問題，尤其是價格戰硝煙瀰漫，車企要各出奇謀，鬥個你死我活！「造車新勢力」之一的小鵬汽車(09868)董事長兼行政總裁何小鵬在去年「收爐日」向員工發內部信，大膽預測「車企價格戰會由1月開始點燃」，市場競爭一定更加激烈，預示車市不會平靜。
何小鵬又稱，倘若車企缺乏智能化發展，欠缺全面研發和市場能力等核心競爭力，將失去持續發展的機會；雖然新能源汽車滲透率有望進一步走高，但極致的成本控制及配置的同質化，會引發更激烈的競爭。
小鵬擬推新車聘六千人
發展新車方面，他指今年擬推多款全面搭載小鵬AI體系技術的全新車型，強調「全年幾乎每季都有重磅新品和改款與大家見面」，其中有幾款新品是公司數年磨一劍的「大殺器」，「技術實力放眼整個行業並無對手」，並預告將擴大招聘規模至6,000人。
吉汽母企──吉利控股集團的董事長李書福昨日也發表了新年致詞，以《穿越周期 穩健篤行》為題，強調公司不會簡單地打價格戰，反之是要長期堅持打技術戰、品質戰、品牌戰、服務戰，以及企業的道德戰，並指上述方針是他們的基本經營理念。
對於市場近年的內捲式惡性競爭，他指必須「旗幟鮮明地反對」，態度明確地堅守核心價值觀。
其他車企消息方面，與華為合作開發「智界」的國營車企奇瑞據報可能於2025年第二季或第三季上市，已聘請摩根大通協助安排相關事宜，料集資最多10億美元（約78億港元）。
小米今年目標交付30萬輛
至於去年靠造車帶挈股價飛升1.21倍冠絕藍籌股的小米集團(01810)，創始人雷軍昨日晚上8時於小米汽車工廠做了一場跨年圍爐直播，並指小米「SU7」年內交付數目為13.5萬輛，預告今年交付目標為30萬輛。
他稱，30萬輛的目標並非輕鬆之事，因「一哥」比亞迪股份(01211)用了10年才達成這個目標，15年才達50萬輛。他又提及，之前小米股價經歷由35元跌至8元是「挺慘」的事，惟重點是困難時要熬得住，如今小米股價基本上已收復失地。他又指，小米現時有汽車及手機的自設廠房，對「雷廠長」的稱呼感到非常自豪。
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