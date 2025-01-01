華車企競爭恐更激

何小鵬又稱，倘若車企缺乏智能化發展，欠缺全面研發和市場能力等核心競爭力，將失去持續發展的機會；雖然新能源汽車滲透率有望進一步走高，但極致的成本控制及配置的同質化，會引發更激烈的競爭。

小鵬擬推新車聘六千人 發展新車方面，他指今年擬推多款全面搭載小鵬AI體系技術的全新車型，強調「全年幾乎每季都有重磅新品和改款與大家見面」，其中有幾款新品是公司數年磨一劍的「大殺器」，「技術實力放眼整個行業並無對手」，並預告將擴大招聘規模至6,000人。

吉汽母企──吉利控股集團的董事長李書福昨日也發表了新年致詞，以《穿越周期 穩健篤行》為題，強調公司不會簡單地打價格戰，反之是要長期堅持打技術戰、品質戰、品牌戰、服務戰，以及企業的道德戰，並指上述方針是他們的基本經營理念。

對於市場近年的內捲式惡性競爭，他指必須「旗幟鮮明地反對」，態度明確地堅守核心價值觀。

其他車企消息方面，與華為合作開發「智界」的國營車企奇瑞據報可能於2025年第二季或第三季上市，已聘請摩根大通協助安排相關事宜，料集資最多10億美元（約78億港元）。

部分中資汽車股2024年表現 雷軍昨晚於小米車廠做了一場跨年直播。