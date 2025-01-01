油價去年跌3% 比特幣破頂

2024年商品市場波瀾壯闊，其中石油輸出國組織及盟國（OPEC+）雖堅持減產，但原油期貨價格仍表現平平，油價在上半年見年內高位（布蘭特期油曾高見每桶91.17美元），之後便反覆回落，下半年更曾跌破70美元關，展望2025年，油市需求面仍存在諸多不明朗因素。

昨日布油報74.5美元，紐約期油報71.59美元，分別較2023年最後一個交易日跌3.13%和0.08%。需求不足是油價下跌主因。國際能源機構（IEA）、能源情報署（EIA）等多家機構曾預測去年世界石油需求增長少於每日100萬桶，遠低於2023年的每日逾200萬桶。IEA上月發表的報告指出，去年中國、尼日利亞、巴基斯坦、印尼、南非和阿根廷等新興和發展中經濟體的石油需求增長大幅放緩，導致市場普遍看淡前景。

現貨金昨日於每安士2,602至2,617美元水平徘徊，全年累計升約27%。反觀貴為加密貨幣一哥的比特幣，去年則不斷破頂，於12月17日創下每枚108,244.9美元的歷史新高，令總市值曾升破兩萬億美元，成功躋身全球最具價值的資產之一，僅排在蘋果公司（Apple Inc.）、英偉達（Nvidia）等大型科企之後。

聯儲：加密幣屬獨立資產 比特幣發力，主要受惠於12隻美國比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）獲批發行消息刺激。隨後特朗普在競選時和當選後都曾表示，會大力促進加密幣行業發展。比特幣昨曾報94,518.9美元。

值得一提的是，大力支持特朗普的美國富豪馬斯克，其一直吹捧的狗狗幣（DOGE）上月初曾升至3年來的最高位每枚0.48美元，惟較2021年5月的歷史高位0.73美元仍有距離。不過，三藩市聯儲銀行行長戴利警告，加密幣應被視為獨立的資產類別，不應與黃金混為一談。