周創建傳洽售156億公路資產

越秀集團為潛在買家 消息指，有意收購的一方為廣州市政府旗下越秀集團，惟目前仍在商談的初階段。周創建亦有與其他潛在買家接觸，並向潛在買家指可不必全批購買，可按個別項目買入。本報向該企查詢，惟發言人不評論事件。

翻查公司資料，在去年6月底止年度，收費道路業務收入28.07億元，雖然在該企6大業務中排第3，但經營溢利貢獻最大，達15.71億元，較第二位的保險業務經營溢利多逾六成二。

現時該企的道路項目共有15個，分布於廣東省、廣西壯族自治區、浙江省、山西省、天津直轄市等，但全資擁有的項目僅杭州繞城公路、湖南隨岳高速公路、湖南長瀏高速公路3條。而位於廣東省的7條道路項目，該企佔股由1.02至45.9%不等。

周創建為一家綜合投資企業，過往亦曾多次買賣業務。例如於2018年斥資215億元購入富通保險（現稱「周大福人壽保險」），又於2022年完成出售飛機租賃業務Goshawk，收取現金代價約16億美元。