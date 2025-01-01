融創7隻境內債重組方案獲通過

據報該第7隻境內債為10隻債券之中規模最大，未償還金額達29億元。如10隻全過，公司將可以通過重組將其境內債券債務削減一半以上，故對公司來說事關重大。據悉，融創中國已將餘下債券的投票截止日期延遲到本周五，是第3次延期。

事實上，內地政府都一直努力，希望樓市能夠平穩度過。上海市公積金管理中心公布，自今日起下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。下調後，5年或以下及5年以上首套個人房屋公積金貸款利率分別為2.35厘及2.85厘。