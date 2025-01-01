融創7隻境內債重組方案獲通過
所謂「年關難過年年過」，不少「水緊」的內房企業都想方設法希望在年關減輕債務負擔。其中有消息指，融創中國(01918)的第7隻建議重組的境內債券，於上周五獲債權人表決通過重組方案，餘下仍有3隻境內債需要債券持有人的批准，才能實施債務重組。10隻債券的總價值達154億元（人民幣‧下同）。
據報該第7隻境內債為10隻債券之中規模最大，未償還金額達29億元。如10隻全過，公司將可以通過重組將其境內債券債務削減一半以上，故對公司來說事關重大。據悉，融創中國已將餘下債券的投票截止日期延遲到本周五，是第3次延期。
另外，承建商青建國際(01240)披露，公司與萬科以5%和95%權益佔比所組成的合營公司，向中信銀行（國際）借款最多5.87億港元，期限直至2027年8月1日。為使萬科提供及簽立擔保並使該銀行向合營公司提供融資，青建國際同意以萬科為受益人提供彌償。
另方面，資金相對鬆動的房企繼續投地。中國海外(00688)的子公司中海地產昨日以總價44.9億元，投得杭州濱江區西興地塊，成交樓面價每方米44,673元，較起拍價溢價率達59.78%。
事實上，內地政府都一直努力，希望樓市能夠平穩度過。上海市公積金管理中心公布，自今日起下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。下調後，5年或以下及5年以上首套個人房屋公積金貸款利率分別為2.35厘及2.85厘。
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